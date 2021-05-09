母親節｜疫情增加母親壓力　支援補給是最好賀禮

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-09 07:00

變種病毒確診個案的持續增加，令今年母親節能否歡聚也成為了未知數。而且疫情不僅增加了母親節相聚的難度，在過去一年多更增加了母親作為主要的家庭照顧者的壓力。

香港青年協會「家長全動網」曾在疫情停課期間訪問家長，其中近六成受訪者表示疫情常引發額外壓力，七成表示難以處理。香港小童群益會的調查亦反映類似結果，近五成受訪家長在停課期間被焦慮或擔心主導情緒，其中四成家長的情緒、精神健康狀況達到需要關注水平。更值得關注的是，家長的壓力與家庭背景和經濟情況同樣相關。

疫情下媽媽們需要擔心、處理的事情倍增。（資料圖片）

基層母親壓力爆煲

小童群益會的調查發現基層及綜援家長情緒問題更為嚴重，分別四成多及六成多人達到需要關注水平。這並不難理解，因為裝修維修、餐飲及服務行業等基層為主的行業失業率更高。而且正如此前樂施會的報告指出，疫情加大了包括香港社會在內的財富懸殊程度，疫情所帶來的經濟倒退更多地體現在了基層身上。也因此，基層家庭的父母不僅因為孩童停課，要承擔更大的照顧責任，更要背負更重的經濟壓力。除了經濟，有特殊需要孩童家庭，因應疫情下社會支援的暫停，這類家庭的壓力同樣倍增。

而母親，作為大多數家庭的主要「照顧者」，成為了疫情之下，家庭關係、經濟前景、孩童教育與照顧等壓力的最後接棒人。香港婦女勞工協會調查發現，九成以上的受訪婦女反映，疫情加劇她們的精神和情緒受壓。而去年以來，本港發生多宗倫常慘案，例如去年9月葵涌邨母親勒斃智障兒、11月深井浪翠園51歲抑鬱母親偕一對子女伏屍家中、12月灣仔主婦企圖勒死7歲兒子不果後上吊身亡等，均已說明作為家庭主要照顧者的母親，尤其是基層和特殊孩童者的母親，壓力早已爆煲。

（資料圖片）

政府應解母親燃眉之急

這其中自然關係婦女解放，男女平等，以及政府從結構上改革經濟分配不公，興建公屋、增加殘疾人院舍等長期努力方向，但也不能忽視疫情下為這些家庭的照顧者解燃煤之急。比如坊間多次提到的設立失業援助金，便能更有針對性地緩解不少基層家庭母親難為無米之炊的焦慮。基層家庭在獲取防疫物資上亦有困難，因此基層家庭的父母擔憂子女防疫物資不足的比例比一般家庭要多出近兩成。政府若能根據書簿津貼對相應的家庭予以防疫物資的補助發放，也能緩解這些家庭母親的擔憂。對於有特殊需要學童，雖然如常開放中心未必現實，但眼見這麼多母親已經壓力爆煲導致倫常悲劇，政府實應考慮通過網絡視像等方法令社工多接觸這樣的家庭，為孩童和母親提供額外的情緒支援。甚至，政府應該考慮為這些家庭發放疫情下的特殊津貼，讓母親能夠聘請外援，得以喘息。

疫情讓母親節充滿變數。對於普通家庭來說，或許這只是失去一次陪媽媽吃飯的機會，卻仍可以通過視像、或者延後相聚來彌補遺憾。然而對於家庭經濟稍弱、有特殊照顧需要的媽媽們來說，疫情增加的照顧、經濟壓力給她們帶來或許就是生命難以承受之重，也是社會不能容忍再次發生的悲劇。政府必須採取更多階段性支援，緩解這些母親的燃眉之急。