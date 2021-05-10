隔離檢疫錯漏百出　政府部門理應問責

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-10 18:02

政府早前指令與變種新冠病毒患者居住同一大廈的所有居民隔離檢疫21日，其後受影響市民接連投訴在竹篙灣的隔離設施差劣、支援緩慢，甚至出現懷疑集體食物中毒事件，直到政府近日修改檢疫措施，他們才獲准許提早回家。官員嚴防變種病毒流入社區可以理解，但是今次隔離檢疫安排混亂以致受檢疫者身心疲憊，只怕打擊社會對政府應對危機的信心，無益於抗疫。

自從杜拜赴港的印度裔男子在社區被測出帶有變種病毒後，政府一改隔離檢疫準則，當有住宅居民被測出為變種病毒患者，同座大廈居民即須入住檢疫中心。有意見指病毒未有循大廈擴散，政府不用實施隔離檢疫。然而，當變種病毒肆虐各地，香港起初嚴防社區擴散，做法無可厚非。政府隨後因為病毒傳播途徑受控而且可以追蹤源頭，於5月7日起亦調整準則，先以強制檢測和自我監察管理取代即時隔離檢疫，正是減少影響居民生活之舉。

圖為網上流傳的隔離營飯盒。（網上圖片）

衞生署統籌失敗

儘管政府現時已經容許密集檢測代替隔離，但不代表社會就能忽視隔離檢疫亂象。負責統籌的衞生署固然責無旁貸，因為檢疫中心的膳食招標是由署方外判承辦商負責，署方按理亦應根據條文監察食物質素。如今食物質素差劣，甚至出現集體肚瀉，署方必須擔起責任。另外，今次事件暴露檢疫中心晚上欠缺駐場醫生，以致居民需要等待半天才獲開出止瀉藥物，甚至一度遭誤會為確診新冠病毒，這些問題顯然也屬於衛生署失誤。

衞生署屬下的衞生防護中心也是甩漏多多，最離譜的是，當政府容許居民提早完成隔離檢疫，防護中心竟然遲遲未對部分荃威花園居民完成核實資料，居民未接獲「終止檢疫命令」，令他們滯留竹篙灣，錯過歡度母親節時光。

其他部門同樣難辭其咎，例如民安隊負責檢疫中心的日常運作，但卻未有盡量滿足居民需要，甚至有肚瀉者等候多時才獲發衞生紙；又如負責安排受檢大廈居民入營的醫療輔助隊，在今次事件中也遭詬病行事諸多延誤，花費大量時間才能夠將多批居民送到檢疫地點。再如特首辦等多個部門雖未直接參與檢疫運作，但它們待慢來自檢疫中心居民的求助電話，亦是加深了被隔離者的苦況。

荃威花園R座居民於母親節當日獲「釋放」，離開檢疫中心回家。(鄭子峰攝)

抗疫逾年錯漏百出難以接受

檢疫工作是跨部門協作，而今次居民的檢疫待遇正好見證各個部門單位連續幾天欠缺溝通。政府抗疫明明已經超過一年時間，可是隔離檢疫安排依然如斯馬虎，實在令人難以接受。竹篙灣入住率其實只有約四成多，政府人員已經手忙腳亂，萬一日後疫情再趨惡化，要有更多居民隔離檢疫，亂象恐怕只會更為嚴重。

以衞生署為首的政府部門一定要汲取今次教訓，尤其是衞生署必須做好統籌角色，先在疫情舒緩之際把握時間保持措施清潔、添置物資，並在接收檢疫者後確保民安隊、醫療輔助隊或其他相關部門得知檢疫人士名單及特別需要。與此同時，署方亦應該為檢疫市民供應質素及格的食物、床品和藥物，以及全日安排足夠駐場醫護，藉此減少檢疫者對染疫的焦慮；特別在食物一事上，政府可以跟在機場、迪士尼或博覽館運作的膳食公司商討，在公平的原則下優先選擇由它們提供檢疫者的膳食，以減少膳食的運送時間。

一個實幹有為的政府在面對挑戰時應該能夠處變不驚，迅速調動人手資源應付突發事件，並在此一過程中維持部門與官民間的無縫溝通。可惜的是，特區政府抗疫一年多後仍未可以如此妥善處理隔離檢疫，正好證明了它距離實幹有為仍然相差甚遠，亦毫無領導力可言。