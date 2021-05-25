為捕流亡異見人士　國家竟敢攔途劫機？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-25 17:30

周日（23日）東歐上空竟出現一幕米格-29戰機劫走一架民航機的事件。事源為白羅斯異見記者普羅塔塞維奇（Roma Protasevich）乘搭愛爾蘭廉航瑞安航空FR4978班機由希臘往立陶宛，飛機途經白羅斯領空期間遭其軍隊派出一架米格-29戰機攔截，結果航班被迫降落白羅斯首都明斯克。而普羅塔塞維奇亦遭機上潛伏的白羅斯國家安全委員會（KGB）探員以「國家一級通緝犯」罪名擄走。一日之後，普羅塔塞維奇在看守所中被安排錄製認罪片段，再送予官媒向全球發放，瑞安航空為此發表聲明譴責白羅斯行為是「由國家發動的劫機事件」，歐盟27國亦召開緊急會議，禁止民航機進出白羅斯領空，並加大其經濟制裁。

去年8月白羅斯大選，國內反對派合兵一處、氣勢如虹，有望奪取管治權和終結盧卡申科（Alexander Lukashenko）26年的專制統治。盧卡申科本來於白羅斯初脫離蘇聯獨立時，以年輕反貪污的形象於1994年成為新生共和的領導人。然而當其大權獨攬後便日益專制，弱化國會、中央集權、排除異己，長年獨斷白羅斯朝綱。近年大批民眾質疑盧卡申科抗疫不力，而其於國家經濟不振時仍以八成選票大勝更加惹來舞弊疑雲，民眾紛紛上街示威抗議，盧卡申科於是調派軍警強硬鎮壓，並得以順利第六度連任。為此歐盟曾宣佈制裁40名白羅斯官員，而盧卡申科則直指有美國、北約等外國勢力從中挑撥，又尋求俄羅斯總統普京威脅出兵以作後盾。

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另一方面，盧卡申科在國內大肆搜捕反對派，迫使不少異見份子逃亡海外。其中流亡波蘭的反對派記者普羅塔塞維奇便在去年示威時發起Telegram群組，於白羅斯政府全國斷網期間為國內抗爭者提供示威資訊，因而被盧卡申科政權視為眼中釘，更被白羅斯國家安全委員會以恐怖主義罪名列為「國家一級通緝犯」，故此次劫機事件應為國安委長期跟蹤其人後採取的行動，況且歐盟及瑞安掌握的初步資料亦顯示當時早有國安人員潛伏機上裏應外合。儘管白羅斯空軍副指揮官宣稱是機長知悉哈瑪斯炸彈威脅信後決定緊急降落，但這無法解釋為何機長會在當時捨近求遠繞路轉抵明斯克而非其他更接近的機場，此外哈馬斯亦公開否認與事件有關。

強權加持不懼制裁

瑞安航空及其總部所在愛爾蘭、FR 4987班機註冊地波蘭、起飛國希臘、終點國立陶宛等多方掌握的證據，均指向今次白羅斯係以假炸彈之名行強捕異見份子之實，甚至不惜為此做出派戰機攔路截劫的國家恐怖主義行為。事後盧卡申科有普京做後盾，故敢力斥西方國家抹黑及傳播假新聞，又播出普羅塔塞維奇的認罪短片，讓其在影片中說明自己是因「煽惑反政府仇恨」與「組織暴動」罪被捕，還肯定白羅斯當局公正、友善，更稱未來將會繼續配合政府調查、主動提供犯罪證據。不過普羅塔塞維奇臉部、頭部看來皆有明顯瘀傷，外界質疑其為屈打成招，更有傳聞指普羅塔塞維奇因受國安委酷刑以致心臟功能出現異常。

日前歐盟27國已經召開緊急會議，決定禁止所屬國家的民航機進出白羅斯領空，又針對盧卡申科家族與政權親信等80餘人、至少七家大型國企實施嚴厲經濟制裁。平情而論，白羅斯軍方劫走民航機如此危險的行為，對民間航空安全確實構成了重大威脅，亦將其國安事務波及不相干的無辜旅客身上，歐盟反應如此強烈可以理解。然而只要在俄羅斯等國撐腰下，盧卡申科仍可對西方實施的制裁視之無物，甚至對西方國家採取更激烈的態度。在普羅塔塞維奇已成階下囚的今日，盧卡申科仍持續鎮壓國內的異見聲音，西方目前亦似乎只能隔江興歎無計可施，情況與其年初對抗緬甸軍方政變的乏力困境甚為相似，在在反映了獨裁政權於強大後盾加持下是如何的橫行無忌。