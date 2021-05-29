蜆殼石油「被迫」減排　清官能審環保事？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-29 07:00

荷蘭地方法院於周三（26日）裁定，皇家蜆殼公司（Royal Dutch Shell）須在2030年前減少碳排量45%，以負起緩減氣候暖化的責任。這個被環保人士稱讚為「歷史判決」的先例，不但可以迫使其他石油巨擘加快轉型步伐，也是減排救地球的必要之舉，然而是次由法院頒令具體標準並強制執行，亦不無斟酌之處。

荷蘭地球之友分會成員聯同數千名民眾一同提出訴訟，指總部位於荷蘭的石油巨擘皇家蜆殼公司產生石油和天然氣時，所排出的碳排放比不少國家還要多，並要求公司就全球暖化負責。荷蘭海牙地方法院早前裁定控訴有理，指出蜆殼作為全球最大型的油企之一，其排放物是對全球暖化造成巨大影響，並認為蜆殼的氣候政策既不具體，又充滿灰色地帶，故勒令蜆殼需要在2030年前把碳排放量減至2019年的55%。

全球195個國家於2015年通過《巴黎氣候協議》，承諾把全球平均氣溫升幅控制在攝氏2度。若要實現這一目標，全球二氧化碳排放量須減少45%。圖為德國魏斯韋勒（Weisweiler）燃煤發電廠。（Getty Images）

荷蘭一小步 地球一大步

縱然目前尚未知道判決將會如何執行，而蜆殼亦已隨即提出上訴。這判決對其他石油巨擘而言也是噩夢的開始。油企面對日益上漲的社會壓力時，企業不但已經要耗費更多成本，將其業務重新定位，部分涉及石油和天然氣的投資項目更有機會被迫停運，以滿足上述減排的法律責任，但也意味了油企將會積累更多無用資產，直接衝擊其營運和財政能力。尤有甚者，據哥倫比亞大學的統計，全球目前已有逾1,700宗氣候訴訟案例，故不少未來案件也或會引援這先例，令到各油企更難逃避加快減排的社會責任。

但不少環保分子對判決已經聞歌起舞。裁決出爐後，法院外除了有民眾高呼「氣候公義」，提訟人之一波爾斯（Donald Pols）更稱之為「歷史的一天」，而哥倫比亞大學全球能源政策中心主任博多夫（Jason Bordoff）則形容判決，「與其說法律制度，倒不如說是社會期望」。這判決更被視為美國重新加入《巴黎氣候協定》後的又一勝仗。

判決符合程序公義嗎？

2015年聯合國195個成員國通過《巴黎氣候協定》，望能共同遏阻全球暖化趨勢。條文雖然沒有具體執行方法，但亦例出如將全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水平以上低於2℃之內、資金流動須符合溫室氣體低排放和氣候適應型發展的路徑等框架式條約。但由於締約國的發展水平不一，這個宏大的框架只能靠各國自行設法執行，若然個別國家因任何理由無法執行，聯合國除了透過每隔5年的檢視得知落實情況，基本上亦無強制執行之力，故不少論者最初均對協定抱有懷疑。

然而是次荷蘭法院直接引援協定，強制要求蜆殼這類非國家組織積極遵守國際條約，即使是符合社會期望，但這種開創先河程序卻不無質疑。例如是次荷蘭法院不但審判了蜆殼的法律和道義負任，還直接訂出其具體的減排量，這不禁會讓企業質疑標準是如何判定、法院又有何理據斷定其氣候政策並不具體，以至為何是「2030年」前要符合這一要求等。

另外在三權分立民主政權中，司法機構通常只是負責執行和解釋法律，社會重要政策由立法機關的民選議員，經過漫長的辯論、遊說和投票程序才能敲定，盡可能將社會各持分者的利益和意見納入在內，得出平衡各方的「公因數」。荷蘭更加是沒有司法覆核的國家。縱然能源巨擘無疑是氣候變化的「幕後黑手」之一，但到底應該用什麼程序來追求公義，其法律觀點定會惹來更多挑戰，故歐盟眾國也需要盡快填補這灰色地帶。