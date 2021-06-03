拉倒內塔尼亞胡12年統治　反對派下步考驗求同存異

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-03 17:11

有政壇不倒翁之稱的以色列總理內塔尼亞胡經歷逾兩年的政局混亂後，終於被國內的反對陣營拉下台。在周三（2日）組閣限期之前三小時，最大反對黨未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）宣佈已經知會總統能順利組閣，一舉結束內塔尼亞胡逾十二年的以國史上最長統治。此次執政聯盟將由八個反內塔尼亞胡黨派組成，極右右傾黨、中間自由派藍白黨、中間偏左工黨、左翼梅雷茲黨、阿拉伯聯合黨等，足足橫跨整個以色列的政治光譜，當中只有一個目標，便是要把貪腐案纏身的內塔尼亞胡攆下台。取而代之的將為右傾黨領袖貝內特（Naftali Bennett）先任總理兩年，然後由拉皮德輪流執政。

歷史上反對派聯合拖垮一黨獨大的局面，要數到1993年日本大選受多宗貪腐醜聞纏身的自民黨被在野的八黨聯盟一舉撃破，結束其近半個世紀的一黨獨大局面。而最近的2018年馬來西亞選舉，受總理納吉布一馬弊案衝撃，長年把持朝政的國陣亦遭各股反對勢力聯合的希望聯盟撃敗，結束其長達六十多年的統治。而內塔尼亞胡自2009年第二度執政以來，掌權已有十二年之久，更打破開國總理本古里安的執政紀錄，成為在任最長總理。其長年執政統治亦令以色到政治生態大為改變，由以往的左右對立演變為撐內派及倒內派之爭。尤其當其任內被爆出多宗貪腐醜聞，更令其眾叛親離成為反對派眼中釘。

以色列在野黨「擁有未來黨」主席拉皮德5月31日在耶路撒冷發表聲明。（Reuters）

內塔尼亞胡失去特朗普靠山

內塔尼亞胡父親為美籍波蘭裔猶太歷史學家，少時一直在美國麻省理工讀書，說得一口流利英語。其早於1980年代代表以色列在美國從事外交事務，更於1984年成為以色列駐聯合國大使，外交閱歷豐富，並於1993年成為利庫德集團黨領袖。當時工黨總理拉賓在美國總統克林頓穿針引線下，與巴解主席阿拉法特簽訂以巴和平進程的重要里程碑《奧斯陸協議》，內塔尼亞胡已極力反對。其後內塔尼亞胡於1996年勝出大選並成為最年輕總理，不過卻在1999年大選中落敗而結束其首次總理生涯。兩年後利庫德集團黨再度封政，內塔尼亞胡卻因總理沙龍的從加沙撤軍的決定而與之鬧翻，更憤而退出內閣。

而在拉賓於1995年被極右猶太民族主義者刺殺後，以巴和平進程已經是無以為繼。加上伊朗研製核武、中東鄰國內亂不斷，亦助長國內鷹派聲勢。當內塔尼亞胡2009年借助右翼勢力再度上台，而國內傳統左翼工黨日益萎縮，以色列全面右傾的道路再也不能回頭。而內塔尼亞胡亦巧妙利用美國政界內的鷹派為以國以巴及外交政策助拳，而美國面對伊朗及ISIS內區內的重大威脅，亦更加要倚重以色列此位區內盟友。內塔尼亞胡自以為可將華府任其擺弄，更加有恃無恐，2015年便接受共和黨眾議院議長博納邀請，在奧巴馬發表國情咨文後到美國國會公開批評其《伊朗核協議》，被視為對奧巴馬的公開羞辱。

特朗普上台後內塔尼亞胡更覓得其在華盛頓的重大靠山，成功使美國將其大使館搬到耶路撒冷、承認以色列對戈蘭高地的主權、取消美國對巴人的經濟援助、退出《伊朗核協議》、委任其猶太女婿庫什納起草親以的以巴和平方案、與多個阿拉伯國家簽訂《亞伯拉罕協議》建立外交關係等，全部皆視為內塔尼亞胡的重大外交政績。不過同時間其於國內亦接連爆出貪腐醜聞，如與傳媒大亨利益輸送、接受富商雪茄、香檳等貴重禮物，更被司法部起訴。為避開刑責其亦用盡方法保住總理之位以此特赦自己，又不斷攻撃司法機構對之政治迫害。為此全國分裂成撐內派及倒內派，雙方兩年來一直爭奪政權。

圖為2021年5月30日，以色列總理內塔尼亞胡於耶路撒冷的國會發言。（AP）

以色列兩年來舉行過四次大選，正反雙方依然無法取得過半議席組閣，國內分化程度可見一斑。而內塔尼亞胡亦巧妙分化反對派內部的不同利益板塊，多次成功策反以致其兩年來依然屹立不倒。正如本年初的大選後，從內塔尼亞胡政府中出走的右傾黨貝內特，在以巴立場上雖然與阿拉伯聯合黨南轅北轍，卻仍有意商討組閣一事時，耶路撒冷卻突然出現強烈鎮壓巴人事件，導致哈馬斯向以方發動火箭襲撃，雙方的組閣談判一度拉倒。因此亦有人質疑以巴局勢突然升溫，正是內塔尼亞胡暗中搞鬼。不過隨各光譜黨派除內目標一致，內政府亦因特朗普下台而失去重大靠山，反對派終於暫捐前嫌成功倒閣。

雖然右傾黨貝內特登上總理之位已盡入最後直路，但其與八黨聯盟中的部份盟友仍存在不可調和的矛盾，如其支持全面吞併西岸的立場，便不容於代表以色列阿拉伯人利益的阿拉伯聯合黨及左翼的工黨、梅雷茲黨。聯盟雖然有共識避免觸及棘手的以巴問題，但一旦加沙再起爭端以色列政府亦不得不採取統一的立場及對策，屆時聯盟內部可能出現分化甚至倒台。不過內塔尼亞胡雖然被拉下台，支持者依然眾多，亦仍在擔當反對黨領袖，隨時可以捲土重來。前車可鑑，日本1993年至馬來西亞2018年的變天不及兩年後便因執政聯盟內訌而難產。為免內塔尼亞胡三度復辟，仍須考驗以色列反對派的智慧。