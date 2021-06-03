白居二丨居屋樓價升勢急　私樓市場現警號？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-03 17:45

房委會從2018年起便將「白表居屋第二市場計劃」（白居二）恆常化。運輸及房屋局局長陳帆亦在周三（2日）就「白居二」推行情況回應議員提問，最新資料顯示二手居屋單位平均價格已由2016年的300萬元，上升至2020年的410萬元，四年之間錄得約37%升幅，跑贏同期私樓約33%的價格升勢。香港住屋供應遠遠落後需求，在居屋市場上更見其端倪。

在正常市況之下，居屋因有轉售時限，而且除了參與「未補價資助出售房屋—出租計劃」的居屋外，居屋補地價前一般不能用作出租，因此居屋升勢理論上會較難跑贏私樓。然而香港樓價高昂，像居屋一樣平均價格在450萬左右的樓盤根本少之又少，這導致居屋成為普羅大眾較易上車的辦法，也使市民對於居屋需求遠超私樓。例如從2013年起，房委會接獲的「白居二」申請超額倍數便按年增加，由最初的超額12倍，增加至2019年的44倍，直至2020年雖稍有回降，但仍超額25倍。

居屋有價有市，反映現時居屋的價格才較為貼近一般市民的合理負擔範圍。以一幢450萬的居屋計算，若市民做一成首期、30年按揭，粗略估計已至少需要月供16,000元。據2020年統計處公布的最新數字，現時全港個人入息中位數為17,000元，意味一個收入中等家庭，即使只想找個價格中規中矩的居屋單位，他們已須付出近五成收入用作住屋開支。「有幸」買入居屋的市民，生活負擔尤沉重如此，可見私樓市場更已不是中等家庭所能負擔，其客觀結果，便是市民被迫一窩蜂地「排公屋」、「抽居屋」、「白居二」，然後望着無法追上的私樓價格搖頭輕嘆。

最新資料顯示二手居屋單位平均價格已由2016年的300萬元，上升至2020年的410萬元。（張浩維攝）

Work-life balance可貴 誰想做樓奴

政府統計處上周五（5月28日）公布了以2019年至2020年為基期的最新消費物價指數，發現綜合消費物價指數的住屋開支佔比由34.29%上升至40.25%，其實這同時代表市民可以花費在其他方面，如衣著、交通、飲食、娛樂方面的開支亦會被大為壓縮。政府應當認清，他們能為市民帶來多少住屋供應，這遠不是冰冷的統計數字而已，它同時意味著市民一個成家立室的空間、一個可以好好休息的地方，也代表著市民能有多少閒錢娛樂、儲蓄。

政府的治本之道應是透過租務政策、印花稅等壓抑租金和樓價升幅，並從根本的供需關係上增加公屋、居屋的供應，回應迫切的住屋所需。市民逐漸變得只能買起居屋，這無疑是一種住屋供需關係扭曲的重要警號，政府必須加以警剔。