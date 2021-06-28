林鄭北上或再提通關　疫苗防護才是根本

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-28 17:00

疫情封關已久，對經濟民生都產生不小的影響。沒有外界活水的細小經濟體香港，再怎麼刺激本地消費也只能是「塘水滾塘魚」，作用有限。居內地長者的回港覆診、跨境學童與家庭的生活等亦受到嚴重影響。因此，社會各界一直相當關注大灣區的通關政策。

《香港01》引述消息報道，特首林鄭月娥北上參與慶典的同時，將向中央力爭深圳與香港盡快落實免隔離通關。有傳深圳的想法是嚴控至7月10日，因此7月11將成為兩地通關談判的重要節點。

鍾南受訪指通關在望？

中國工程院院士鍾南山則樂觀地表示，由於香港近期疫情控制較好，沒有出現社區傳播，因此內地和香港或很快於7月可以有限度恢復通關。

這些消息令人欣喜，只是近日在大灣區相繼發現的Delta變種病毒也令人擔心通關大計或再次泡湯，而此次大灣區不同城市應對Delta的經驗則可互相參考，有助於共同抗擊疫情，早日通關。

特首林鄭月娥。（楊凱力攝）

同面Delta 廣深較港更嚴格

廣州最先於5月21日發現Delta變種病毒株，並引發本土局部性疫情。對此，廣州迅速封區進行核酸普查。大規模的普查，讓廣州疫情已基本受控。而鐘南山更表示，若不是一開始就迅速回應，嚴格防守，估計這輪疫情或會導致730萬人受感染，而不是現在的167例。源自深圳機場的Delta變種病毒則尚未完全受控，但也已連續七日無新增。深圳也同樣採取了相當嚴格的措施，所有密切接觸者所在的小區，都要即刻封區全民普查，以切斷傳播鏈。

香港則在上周四（24日）一名機場地勤確診感染Delta變種病毒，其後與該地勤同任兼職的女同事也受感染。目前個案尚未引起社區爆發，當局雖也有將確診者的逗留處所列為「受限區域」，但嚴格程度始終不能與廣深相比。

現年83歲的鐘南山院士於2020年1月20日被任命為中國國家衛健委高級別專家組組長並負責指導此次疫情的防控工作（VCG）

疫苗拉大差距 或是通關關鍵

除了防疫措施的速度和嚴格程度，疫苗也是疫情控制的重要關口。這也是香港與廣深的另一重異同。截至6月25日，中國疫苗已經接種11億劑，有2.2億人已完成全程接種，雖然接種比例不算高，但這僅是因為前期民眾接種意識不高。然而5月底，廣東發現本土疫情後，疫苗接種繼續提速。廣東僅用四天，就將累計接種量從6000萬劑提升到7000萬劑，而6月5日，更創下單日接種量達280.27萬劑的新高。內地多個媒體報導廣東市民排長龍，一針難求的盛況。反觀香港，市民接種意願一直不高，對疫苗多存疑慮，抱持觀望態度，需要政府和商家推出多重誘因鼓勵接種。

事實上，嚴防死守不僅容易百密一疏，更會付出較大的民生經濟代價。後疫情時代疫苗的普及度將成為社會競逐的關鍵。也正因此，內地官媒《人民日報》近日也評論道，「只有客觀地正視我們的疫苗技術的保護率，加快引進保護率更高的復必泰，並推廣接種，才能最大限度地增加找到成功解決方案的機會。」也就是說，公眾接種熱情更高的內地，仍在尋求保護率更高的疫苗，將疫苗作為防疫的重點攻克方向。的確，如衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，參考外國研究，接種完兩劑復必泰疫苗後，針對目前傳染力最強的Delta病毒有效率仍達九成。也就是說，疫苗仍然能夠起到較大的保護作用，而香港市民更應改變觀點，不能再以為只要做好物理防護便已足夠，而應轉向疫苗接種構建社區防護，才能以較小的成本，早日通關。