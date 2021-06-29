金正恩願意陪人民消瘦？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-29 15:00

朝鮮中央電視台上周五（25日）播出首都平壤的街頭訪問，片中不少民眾對領袖金正恩近月露面時顯著消瘦感到憂心，更有人不禁為此落淚。訪問片段雖然被指是要撫平社會對領袖健康的不安，但同時亦泛起繼承者的猜忖，以至該國逐漸步入饑荒的危機。

朝鮮官媒上周罕有地播放民眾談及金正恩消瘦的感受，約廿人表示對金正恩的健康感到憂心，而且更有一名男子說，「人民最心痛是見到敬愛的總書記同志消瘦。所有人都不禁流淚。」但外界對這類鮮有的訪問解讀迥異。一方面，有分析這是要遏止外界對金正恩健康的猜測，並要宣揚民眾對領袖的愛護，但亦有分析指，由於朝鮮素來不允許發布有關領袖的負面消息，故這片段應是突顯金正恩努力減肥，與民眾同甘共苦的成果。

金正恩為了健康減肥？

自2011年金正恩接收其父金正日的權杖後，多年來偶然疑似因健康問題消失於公眾視線。據法新社報道，金正恩執政頭五年間已長胖了90磅，使其體重達到286磅，而另一報道則稱其體重去年達309磅，加上他長年煙不離手和愛好烈酒的壞習慣，即使其年紀僅得37歲，也大有可能是「三高」的患者。是次金正恩「潛水」一個月後再露面時，體型明顯消瘦不少，或許僅是為了健康而去「秘密特訓」的成果。

每當傳出有關金正恩的健康消息時，外界總會聯想到承繼者的問題。朝鮮作為世襲領導的政治體制，其執政正當性是來自國家宣傳的「白頭山貴族」，惟現時金氏家族並係無明確的繼任者人選，其妹金與正也只是揣測人選。若然金正恩健康出現問題，其影響的不單是國內政治的權力真空，外交上亦會讓外界擔心新任領導會如何處理和運用核武力量，使至外界經常以「放大鏡」來檢視金正恩的健康狀況。一如2014年金正恩「失蹤」40日後出現，便有人推想是與腳踝手術有關，而去年外界對其手腕上的疤痕亦有不少醫學猜測，可見金正恩的肥瘦也直接牽動着東亞局勢的神經。

金正恩在談到如何穩定和改善人民生活時説，給人民提供穩定的生活、及時解決困難，是朝鮮黨和國家政策的重中之重。全會要採取決定性措施及時解決當前人民最關心和期盼的迫切問題。（Reuters）

不與民共富貴亦可共患難

縱然外界無法得知金正恩消瘦的確切原因，但朝鮮的糧食危機確實存在。聯合國朝鮮人權狀況特別報告員金塔納（Tomas Ojea Quintana）月初警告，新冠疫情已嚴重重創該國經濟，在邊境封鎮和禁運措施兩重打擊下，中國和朝鮮的貿易總額已銳減九成，「愈來愈多的家庭一天只吃兩頓，⋯⋯一些人有可能餓死」，情況極需要外界伸出援手。

向來「報喜不報憂」的朝鮮官方，最近也承認國家正處於危難。金正恩本月中旬主持勞動黨會議時，不但稱「人民的糧食狀況現在愈來愈緊張」，也呼籲民眾好延長防疫限制的準備。據聯合國糧食及農業組織預計，朝鮮今年的糧食短缺達86萬噸，相當於全國兩個月多的消耗量，然而更有分析指該國去年接連颱風和洪災侵害，實際糧食缺口或許達130萬噸，爆發大規模饑荒的可能已迫在眉睫。

誠如朝鮮人權狀況特別報告員所也呼籲，即使聯合國安理會欲借制裁和禁運，遏止朝鮮發展核武，最終也必須顧及民眾的食物供應。儘管安理會各成員國意見分立，難以像美國般單方面動刀動槍解決國際紛爭，但較「溫和」的禁運，其實也會先毀掉當地脆弱的經濟根基。不論是早年的緬甸或是當下的朝鮮，通常安理會的目標尚未成功，已押上了平民的溫飽和性命作賭注，解決不了矛盾之餘，亦間接生成更多問題。金正恩政府月中表示，做好兩手準備與與美國對話和對抗，但問題是拜登政府是否已掌握朝鮮的考量及可妥協的空間。美朝關係多年來未解決，一直為東亞局勢添上隱憂，美國以至安理會在現今朝鮮陷於關鍵時刻，實有必要重新評估其對策，以免上世紀90年代的大饑荒再次上演。