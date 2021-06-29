瑞典首相黯然下台　政治碎片化早埋伏筆

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-29 17:05

瑞典國會早前通過不信任動議後，首相勒文（Stefan Löfven）周一（28日）宣布呈辭，並成為國家史上首個被該動議趕下台的首相。雖然事件的導火線為左翼黨不滿勒文放寬租金管制，但其政治體制裡小黨林立的協商傳統，也較易令政治聯盟失和，小事化大，並埋下政府倒台的導火線。

現年63歲的勒文1970年加入社會民主黨，並於2014年登上首相之位。在2018年的大選中，其領導政黨雖然得票最多，但仍須與綠黨組成少數政府，並依賴左翼黨和兩個中間偏右小黨支持才能執政。

租金管制僅是導火線

但左翼黨早前不滿勒文在放寬新建住宅租管的立場，不但退出了政治聯盟，更倒向極右瑞典民主黨的陣營，一同在本月17日發動不信任動議。然而勒文未能重新覓得國會支持，故只能在辭職和提前大選二選其一。勒文在記者會上表示，首要任務是做出符合該國最佳利益的選擇，避免在疫情期間舉行選舉。

在執政聯盟的「一月協議」中，勒文為繼續保有首相一職，妥協地接納了中右政黨的立場，減少政府在市場經濟的干預，其中包括更靈活的勞動法規，以及放寬租金控制的力度。然而這卻反過來得罪了支持和看重租管議題的左翼黨。租管一事雖然未足以會拖垮整個政府，但從發動不信任動議的時間上，反對派也是因社會累積了足夠的民怨而乘勢追擊。

疫情爆發初期，瑞典政府的防疫態度僅是強調民眾的自律，一開始便與其他國家走上不同的方式，餐廳酒吧照常營業之餘，也沒有什麼限聚令出台，反而只強調保持社交距離和在家工作等自願措施。然而「佛系防疫」雖然避免了經濟停罷，但由於疫情在去年下旬不斷惡化，政府最終也要實施嚴厲的防疫措施，並首次建議公眾戴口罩，其後就連國王卡爾十六世去年底承認國家防疫政策失敗。經歷了改弦易轍的抗疫經歷，並累積足夠民怨後，極右民主黨才能借東風起義，利用左翼黨和社會民主黨的分歧，將飽經歷練的勒文拉下馬。

5月1日，瑞典斯德哥爾摩，民眾示威抗議政府的防疫限制措施，示威者築起人鏈與警方對峙。（Henrik Montgomery/TT NEWS AGENCY via 美聯社）

小黨林立 協商政府有利有弊

勒文成為首個因不信任動議下台後，國會議長、既溫和黨成員諾爾連（Andreas Norlen）將會負責協調各黨組織內閣，但相信各黨勢力相近下，籌組新政府談判實非易事。在去屆大選中，社會民主黨僅獲得28%選票，創下普選實行以來的最低得票。但與此同時，打着反移民的民主黨得票卻僅次於社會民主黨和溫和黨，一躍成為第三大黨。然而，民主黨除了是源起於新納粹運動，其反移民言論也被各主流政黨視為「異端」，老早就被各黨排除於組建內閣的潛在拍擋中。

綜觀現時的議席分布，雖然諾爾連有優先主動權，可以決定與不同政黨展開談判，但受制於議席不足，以及排斥民主黨的前設下，其組閣工程不但須拉攏政治光譜相近的自由黨，同時也須爭取中間黨，甚是執政理念迵異的社會民主黨或綠黨支持，難度不低，情況一如去屆選舉後出現的懸峙議會，勒文最終花了四個月才能成功組閣。

瑞典政治傳統鼓勵協商文化，生成政黨林立的現象像，即便不計國會裏獨立議員，也有八股勢力分庭抗禮。雖然這有助不同聲音導入議會，避免少眾意見被忽視，但反過來也令各種勢力更難妥協，出現政治碎片化，間接亦令政府容易走入無人駕駛的亂象。現在看來，各黨亦未必可在四次機會內成功組閣，故提前大選的機會也不低。