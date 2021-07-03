女房務員染疫　千防萬防何以酒店難防？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-03 06:00

近日香港疫情漸趨平穩，但時不時仍會有讓人提心吊膽的突變，像是剛過去的周四（7月1日），衛生防護中心公布約10宗初步確診個案。其中便有一名於指定檢疫酒店兼職清潔員的本地41歲女子，被確認帶L452R變種病毒且屬於源頭不明個案。

酒店防疫驚魂並非首次出現。今年4月，一名印度裔男子將變種病毒帶入社區，後來便被發現他與檢疫酒店同層另外兩宗輸入個案住客基因排序高度相似，其交叉感染途徑估計是房間門外掛飯盒的手柄掛鈎。同月另一名菲傭於西營盤華美達海景酒店完成檢疫，其後在社區檢測發現呈初步陽性，而她在酒店期間同層相鄰房間一家亦為確診者，專家判斷可能是該房間空氣經走廊傳至隔壁房間令菲傭染疫，可見酒店防疫疏漏確實存在。

一名41歲檢疫酒店員工初步確診，涉L452R變種病毒，晚上7點半封區檢測。(黃偉倫攝)

加强防疫設備 更要注重防疫統籌

此次有檢疫酒店兼職清潔員染疫，令社會不得不再度正視酒店或成防疫「死角」。早前已有專家指出，檢疫酒店很可能因為中央空調、物資派送等問題出現防疫漏洞，而在4月酒店走漏個案出現以後，港大微生物學系講座教授袁國勇也呼籲酒店在走廊加設空氣清新機或減低入住率以降低傳播風險。

內地酒店隔離檢疫措施相當嚴格。（資料圖片）

改善硬件措施誠然可以減低隱患，但更重要的問題仍在於相關當局統籌不善。內地防疫酒店從接受入住到人員隔離期間的管理等，事無鉅細均有政府的疫情防控指揮部參與統籌。防疫人員先在關口集合入境人士，再將他們統一接送至指定酒店進行核酸檢測與入住，其間亦有其他政府人員負責對抵達酒店者隨身行李加以消毒以後才送上樓，至於隔離期間所有外賣餐飲也是由當局分時段統一在消毒後派送至不同房間，這樣既能保證防疫工作執行到位，也能減少酒店檢疫出現疏漏機會。

目前香港出現酒店走漏個案，專家亦多次指出酒店防疫有疏漏的，政府除了要求酒店加強防疫消毒之外，更要思考自身如何發揮統籌及主持大局的角色。港府現在只為檢疫酒店職工提供每七天一次的免費檢測，以及為特定酒店職工提供每14天一次的免費檢測，然而相對於上述種種設備和制度欠缺，僅靠員工周期性檢測的作用實在有限。

歸根究柢，香港疫情當下主要風險在於境外輸入，檢疫酒店正是重中之重，堵塞相關防疫「死角」必定會是首要改善方向。考慮到目前檢疫酒店在硬件設備、流程規劃以及人員培訓上都有不足，政府宜參照内地的做法，加強官方整體統籌支援，尤其需要衡量是否加入專業人士在其中的輔助，藉此守好防範輸入的第一關。