香港不能再承受刺殺之痛

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-05 16:16

企圖謀殺的人是謀殺者，或者被稱為「兇徒」，這不論他是出於感情因素或者政治動機，企圖殺害的是情人還是警員。謀殺者的身亡可能會引來同情，但同情的應該是他的生命本身，而不是謀殺的行為。若然謀殺的意圖甚至行為反過來竟然被歌頌，這恰恰是對生命的否定。

上周四（7月1日）晚上一名50歲男子企圖刺殺警員後自盡，不少人前往案發現場致花紀念。生命的終結往往令人扼腕，若然悼念的是施襲者本身的生命，這可以理解。但一些人卻出於政治立場，因刺殺的對象是警員，而形容施襲者為「烈士」、「義士」、「殉道」，有因政治立場而美化謀殺罪行之嫌。

浪漫化謀殺將危害社會

更重要的是，這並非僅在理論上的價值或立場判斷問題，而是具有實際的社會影響。早在2019年，仇警情緒以至殺警言論已見蘊釀，反修例示威正酣之時亦有人刺向警員的頸部。如今再有人企圖刺殺警員，社會必須警惕此股風氣，以免更多的施襲行為出現，或者說是孤狼式襲擊。這就如涉及自殺的消息處理也要份外謹慎，以免任何人因任何原因而受影響，出現下一宗的輕生慘劇。

亦因為此，現時對施襲者每一次浪漫化、每一句歌頌，對社會也是危險的。長年研究自殺問題的教授葉兆輝在電台節目亦指出，煽情化、英雄化的刺警案報道或會激化社會其他人模仿。

即使從同情施襲者、不滿警方以至政府的角度看，難道襲警以至謀殺能解決任何問題嗎？能在政治上帶來民主和自由，在社會上令大家生活得更好嗎？除了賠上自己的人生甚至性命之外，這種施襲行為根本不會有任何結果，用俗語來說就是「送頭」。既然如此，任何可能鼓勵了別人「送頭」的言論也是不負責任的。若然為了一時的情緒抒發而說出不負責任的話，更是自私的。

香港失治政府難辭其咎

另一方面，難道所謂「藍絲」陣營的言論就沒有挑起仇恨，甚至滋長暴力嗎？香港街頭表面平靜，底下的情緒卻非常不穩，一些人卻自恃支持政府和警方的立場而激化矛盾，這樣也是不負責任的。這個問題本身就不分政治顏色，「黃」的會犯，「藍」的也會犯，兩者都必須謹言慎行，不要再令火藥庫升溫。

但社會不讓仇恨掩蓋理智只是治標，要徹底拆除這個火藥庫，還是在特區政府治本。不論是正視市民理性的政治訴求，撼動社會上的既得利益者，作出公平的資源分配，還市民安居樂業的生活……這些真正讓香港社會重拾正軌的舉動，在街頭示威已經平息、《港區國安法》實施超過一年的今天，我們仍然看不到，相反只看見官員洋洋自得。

若然在社會矛盾已經激化到發生自殺式襲擊的時候，仍未意識到香港失治的根本問題及嚴重性，那已不只是後知後覺，更是對社會根本的無知及冷血，是香港所有人的悲哀。