政治領袖要懂得負責任

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-07 06:30

自6月以來英國新冠疫情反彈，近日每天新增逾2萬宗確診個案。惟在此際，首相約翰遜周一（7月5日）卻宣布，有意在7月19日解除防疫限制。

英國原本計劃在6月19日解除防疫限制，並稱此為「自由日」（freedom day），但因疫情反彈而延後一個月至7月19日。隨着疫苗普及接種，英國確診者的住院時間及死亡率都有所下降，但變種病毒Delta的傳染性高，當地新增確診人數持續上升。

若然7月19日如期解除防疫措施，則英國將取消所有室內外人數限制，民眾不用再保持一米社交距離，也不用再強制戴口罩，包括夜店的所有商舖重開，球場和表演場地等取消入場人數限制。雖然約翰遜強調要待下周一才會有最終決定，但其政策上的傾向明顯由強制措施，改為由民眾自行決定。

為求方便將責任推卸

當然，長期的防疫限制也會帶來代價，《電訊報》的社論便對約翰遜的計劃表示贊成，認為英國總需要放寬限制以回復社會正常生活。但問題是，防疫及社會需要兩者要取得平衡，不能顧此失彼。一下子放寬大部份限制措施，而非按情況逐步解封，其實有如《衛報》所形容，是一場賭博。醫生組織英國醫學會（BMA）也批評解封計劃過於一下子（all or noting），做法不夠謹慎。

更重要的是，約翰遜的做法不只反映他重視恢復社會運作，而且其本質上是將政府應有的責任卸給民眾。誠如《衛報》所指，「約翰遜周一宣布的計劃，即7月19日放寬大部份限制，靠的就是將責任外判，而且不是交給僱主或機構，而主要是給了民眾個人」。在沒有戴口罩、社交距離等強制措施下，防疫就只靠自律，換言之染疫的責任也在民眾自己身上，而這就是約翰遜政府不負責任之處。

事實上，政治領袖經常需要在不同利益和社會需要之間取得平衡，過於擺向一方的做法縱然方便，卻容易犯了過猶不及的錯誤，最終要社會賠上代價。一個負責任的政治領袖並不應該捨難取易，只求方便。