內地政策為創科企業帶來機遇

內地股市今年以來表現強勢，尤其是創業版指數在近期急升。本周二（13日），創業版指數於盤中3,560點，一度超越上證指數，是該指數自2010年以來首次。雖然指數於日內回落，但也不改創業版指數高成長的近況。自今年開始，創業版指數不單遠遠跑贏上證指數，也超越全球其他指數。



創業版指數2000年創立時以1,000點為基點，去年底收市為1,966點，近20年升幅約為100%，並不能算多。但自今年年初以來，創業版指數開始快速上升，至本周一（12日）收市報3534點，短短在7個多月間便升近19%。同一時期，內地A股最具代表性的上證指數只上升了1.5%，港股的恒生指數僅升1%。即使對比起全球股市，創業版指數還是「跑贏」近期屢創新高的美股：道指和納指同期的升幅為14.3%，標普500指數亦只有16.7%。

中國市監局宣布，阿里、騰訊、滴滴、蘇寧、美團五大互聯網平台共22起合併或收購案均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，分別處以50萬元罰款。

宏觀政策導向有利創科企業

創業版指數今年得以快速成長並跑贏其他指數，這當中不單純是投機炒作，更加反映了中國近期所推出的政策傾向。首先，自去年起開始加大對超大型企業的反壟斷調查。去年年尾，內地電商平台阿里巴巴首先成為反壟斷調查的對象，引致其股價大跌，之後一些平台經濟體如騰訊、美團同樣被捲入反壟斷調查。內地厲行反壟斷調查，其目的並非針對大企業，而是擔心企業兼併將阻礙競爭行為，最終令經濟活力降低。內地堅決反壟斷，客觀結果是為中小型的新企業創造更大的生存空間，有利當中有實力及勇於創新的優質企業成長。內地大型平台經濟公司都早已赴香港或美國市場上市，而創業版指數主要包含初創和中小型的科創技業，因此創業版指數的表現其實只是反映了相關政策。

除了反壟斷調查外，內地近年另一個重要的經濟政策方向便是強化金融監督以防範風險。最具代表性的其中一個例子是被稱為世紀最大的IPO的螞蟻集團於香港上市去年11月被內地監管當局叫停。其中原因無非是因為內地監管當局認為螞蟻是金融機構而非單純的科技公司，必須是金融機構的監管規則對其作出規範。今年以來，內地多次重申金融監管，今月中證監才又出聲明對違規證券交易掙「零容忍」政策，金融機構在嚴厲的監測與去槓桿的要求下，發展空間無疑收窄了。而大部分這類金融機構都是上證指數的成份股，因此在強化金融監管的風潮中上證指數自然表現平庸。

此前螞蟻金服被叫停上市，背景也是中國金融監管的變化。(AP)

不少投資者留意到內地政策的方向，自然將投資重點由以往著重大型企業慢慢傾斜向有高成長空間的創業版成份股。因此，在當下內地政策的影響下，可以預期未來一段時間A股市場可能仍然由創業版的科創企業領頭。