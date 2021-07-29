在電影《迷失決勝分》（Match Point）中，一句對白曾如此論及網球：「在賽事中有時球會擊中網頂，剎那間它要麼向前，要麼向後。」某程度上，突尼斯亦正在經歷此網頂時刻，突尼斯人以至國際社會也在關注它到底會向前走，還是向後退。



突尼斯總統賽義德（Kais Saied）周日（25日）宣布解除總理邁希希（Hichem Mechichi）職務及暫停國會運作後，並派軍隊執行命令。突尼斯既為阿拉伯之春中唯一實現民主轉型的國家，而其四方對話組織更在2015年獲得諾貝爾和平獎的肯定，各方自然都關注突尼斯將會步埃及後塵走回專制統治，抑或其民主化政治能夠繼續發展。

然而，突尼斯的問題難以只用民主化的單軸線性來理解。暫且撇除賽義德所引用的憲法第80條不說，他的做法難免引來政變的指控。但即使如此，上街示威的人民還是不多，甚至有部份人額手稱慶，認為可以將不受歡迎的政府趕下台。邁希希雖然不認同賽義德的做法，但還是在翌日晚上承諾將交出權力給下一任總理。

經濟與政治結構矛盾

首先，突尼斯自2011年阿拉伯之春後，年均經濟增長僅1.5%，以發展中國家來說難言理想，且投資和出口比革命前更差。去年新冠疫情來襲，突尼斯經濟收縮8.6%。至這周，此千二萬人口的北非國家近60萬人染疫，近2萬人病歿，疫苗接種率僅7%。從哪個角度看，突尼斯人民都有不滿政府的理由。無怪乎在政局丕變後，《半島電視台》一篇分析報道題為「引發突尼斯動亂的經濟成因」，《德國之聲》亦言「突尼斯：經濟困境引發政治危機」，皆突顯出突尼斯面對的經濟問題。

當然，突尼斯面對的不只是經濟問題，還有政制挑戰。在阿拉伯之春後，此國家採取了半總統制，原意是總統、總理及國會分掌一定權力，互相制衡，但現實中卻是總統與後兩者屢生齟齬，前任總理沙赫德（Youssef Chahed）與總統埃塞卜西（Beji Caid Essebsi）便經常不和。賽義德在上個月便提出修憲的建議，希望總統能突破一定的限制。

新政府能否解決問題？

如今乘着經濟不景及疫情肆虐，賽義德引用憲法第80條，以國家陷入逼近危機為由行使權力，並聲言將在30日內任命新政府。英、美等國家雖然已發聲明，要求賽義德政府尊重民主和人權，保障2011年革命的民主成果，但沒有遣責其舉動為政變。某程度上，連同不少突尼斯人在內，他們也是抱觀望態度——觀望賽義德將會任命新政府，着手改善經濟及社會問題，抑或擴權「自肥」。可以說，賽義德此舉能夠得到多少認同，將取決於後續發展及最終結果是怎樣。

跟電影不同的是，其認為球賽結果取決於運氣，「只要一點運氣，球向前，你便會贏；不然，你就會輸」，但現實中處於網頂時刻的突尼斯將會如何走，其實不在於運氣，而是視乎政治領袖是否清楚自己在做什麼，並善用時機以解決問題。