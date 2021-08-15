港鐵只懂追趕進度　卻難估何時完工？

撰文：評論編輯室
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港鐵於周四（12日）發佈今年上半年業績，記者會的重點之一是沙中綫過海段的進度。令人失望的是，行政總裁金澤培已經放棄訂下目標，只回應港鐵在「一日一日咁追」。完工無期，既表示市民不知何時才有另類過海選擇，更可能表示以公帑支付的工程費尚未見頂。究竟港鐵有多關注工程進度？

早前港鐵不時在公開場合交代沙中綫過海段的工程總體有進展，截至去年9月底達到88.9%，現時是94.3%。然而，九成進度的說法含「魔鬼細節」，像立法會文件便透露有幾項工程是明顯落後的，包括第二期新列車、加建閘門、屋宇設備工程和最關鍵的信號系統，其進度在本年3月底只及七成多。

當中的信號系統問題是指列車在分線行駛時會被「帶錯路」，即錯誤跟隨上一架列車行駛路段而進入錯誤的車站，加上在試車期間出現「假衝燈」。因此即使其他工程完工，但信號系統一天未穩妥，新線也無法通車。

金澤培表示，已全力推進沙中綫過海工程，重要工程如會展站和金鐘站等已有一定進展，形容「係全力追趕緊」。（李澤彤攝）

不懂何時通車　項目管理失職

其實在此之前，會展站已接連出現連續牆建造出錯以及沉降超標等東西，而紅磡站更被揭發剪鋼筋、漏填檢測表格等工程流弊，導致工程一拖再拖，重創市民對港鐵工程質素的信心。金澤培在年初已說達到明年首季通車目標「比之前更加嚴峻」，現時更形容信號系統和新列車投入服務延遲令整個工程都被拖延，甚至還說要等測試營運階段過後才能夠對通車時間表所有把握。

港鐵追趕工程進度責無旁貸，但港鐵身為項目管理人，更要同時管理及控制工程成本。因為沙中綫採取「服務經營權」建造和營運模式，整個沙中綫項目是公帑出資，港鐵理應更謹慎運用，責成各承辦商交代所屬工程進度，然後適時向政府和公眾交代預計完工之日，讓政府「埋單」計算耗用多少公帑。

會展站亦被揭承建商未有按圖則施工，在安裝最後一層的臨時支撐架前，挖掘工程已超出可容許的深度。另外，承建商又誤將幅牆的鐵籠正反兩面調轉。（資料圖片／林若勤攝）

然而，港鐵偏偏輕視自身審慎理財之責，反而卻一直利用服務經營權機制索取公帑，儼然視政府為提款機，例如不久前就向立法會取得額外撥款，增加工程預算額至908億元。按港鐵最新估算工程造價為約830億元計，港鐵理應仍有資金「走盞」，可以減低其完工無期導致缺錢的擔憂，即使對通車日不夠把握也不重要。

加強政府監督才可止亂象

至於監督港鐵的運輸及房屋局縱容港鐵申請撥款，不要求港鐵為工程開支「封頂」，也是失職。雖然政府已經決定在往後委託港鐵興建新鐵路線時回復「擁有權」模式，制度上不再為工程「包底」，日後可謂對公帑多一重保障，可是若然港鐵與承辦商繼續如斯馬虎了事，忽視工程的質素和死線，恐怕未來項目都會一樣手尾多多。

日前中央政府先後出手監管金融機構、外賣平台、校外教育機構，一切舉動都是旨在保障民眾利益，不會因為對手是巨企就手軟。港鐵主宰香港集體運輸命脈，故強而有力的監管更見必要，而要避免前述亂象再現，自然需要嚴加監督鐵路規劃、建造及規管，並且加快讓鐵路署早日落實運作，為港人把關和令港鐵循規蹈矩。

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