中國靜觀疫情變化　開放共存言之尚早

本周日（22日）國家衛健委通報本土零確診，是自上月南京祿口機場出現防疫漏洞而引發Delta變種病毒於內地爆發社區傳播後首次「清零」。雖然周一、二分別復出現一宗和四宗本土確診，不過從確診數據與內地收緊防疫政策來看，本輪南京疫情應該進入尾聲。不少美國傳媒的報道稱，中國成功控制住了Delta變種病毒，但也有美媒質疑中國會否因為防疫而與世界隔絕。



CNN近日報道，按現在的趨勢看，中國很可能成為第一個成功控制住Delta變種病毒的國家。彭博社的報道則指出，本輪南京疫情比過往內地出現的小規模爆發更難清零，不過內地仍然做到了，甚至所需的約一個多月與之前的小規模爆發差不多，比起其他如澳洲和新西蘭等同樣試圖在本土根絕病毒的國家更快。

不過，也有美國傳媒指出，全世界只有中國能做到如此嚴格的控制，即使同樣採用杜絕政策的澳紐都無法克服Delta，質疑「中國模式」無法為他人所參考。繼而是，中國如此嚴格的防疫政策明顯與世界其他地方有很大差異，形同在國際社會上被孤立，例如彭博社就反問中國「對抗世界其他地區時能堅持多久」。

上海著名防疫專家張文宏早前因提出與病毒共存而被輿論圍攻。

問題是什麼時候

的確，到底要封鎖到什麼時候近來在內地為人熱議。尤其是上月上海著名防疫專家張文宏在微博發文指疫苗無法消除疫症，世界要學會與病毒共存後，更引起了更廣泛與「病毒共存」的討論。

如果說在未來可能要習慣新冠病毒，與其處於某種生態平衡的話，關鍵問題其實並不在於「會否」而是「何時」。由於以現時新冠傳播及變種的速度而看，依靠疫苗全面控制住新冠的機會恐怕相當渺茫。按此推論，總有一天必須要面對「病毒共存論」的問題。真正的問題在於何時才適合放鬆下來，接受一定程度的開放。

但現在對中國而言，很可能還未是時候。首先，人類能與病毒如何共存，現階段尚有很多未知。Delta變種雖已波及全世界，估計於今年秋冬還會有大規模爆發，但其對歐美等疫苗接種率達一定程度的地區會造成多大的傷害數據還未算完整，而其可能產生的變異與其他影響也不清楚。還有加強針會有什麼影響，以及病毒是否又會有應對加強針的變種等問題都沒有準確的答案。

張伯禮表示，在嚴格管控的情況下適當放開，中秋和十一可正常出行。（新華社）

既然中國已經花費了這麼多的人力物力建立一套嚴密的防疫制度，自然沒有必要在一切尚未清楚的情況下冒險開放，與病毒共存。這相當於拿人民的健康與性命賭博，不是負責任的行為。又既然歐美等國家幾乎已對外開放，嘗試與病毒共存，中國便可以等待及觀察變種病毒在這些國家會產生什麼後果之後，再決定下一步該如何應對。

中國疫苗接種率已超六成

再者，中國並沒有自滿於將病毒拒之於門外的抗疫政策，其實也有為開放做長遠的準備。例如在努力清零同時，中國也盡力提高疫苗接種，既是為防疫提高雙重保護，也為準備開放做好條件。按衛健委公布，本周一為止中國已接種了19億6189萬劑次疫苗，即平均每100人接種135劑以上。如以每100人需接種200劑次為標準，中國的接種率約為67.5%，與歐美等先進地區差不多。中國並不會因為疫苗接種率而不能開放。

從這些角度看，中國一邊盡力維持「清零」，一邊繼續推廣疫苗，繼續靜觀疫情變化是對中國人民最為安全有利的做法。也許總有一天不得不開放，但這個重大決定總得從長計議，不應以人民的健康性命作賭注。至於美媒認為中國可能因此而被世界所孤立，那只能一笑置之。