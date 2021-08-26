政治化手段無法妥當地去政治化

日前律師會周年會員大會的理事選舉由五名「專業派」成員取勝，教育專業人員協會亦表示將於星期六（8月28日）召開特別會員大會修改會章以便啟動解散程序，立法會則正在審議收回會計師公會發牌及審核監察權的法案，此外還有消息指出支聯會常委已通過決議解散，至於政府就區議員宣誓程序的安排也是一拖再拖，種種事件反映香港的專業與政治團體生態出現很大變化。



《基本法》第27條規定「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由」，第142條則規定「香港特別行政區政府繼續承認在特別行政區成立前已承認的專業和專業團體，所承認的專業團體可自行審核和頒授專業資格」。本地專業、政治團體當然不能借此合理化任何危害國家安全的罪行，但對其他合法且未能證明做出相關行為的組織作出無理打壓顯然也有違上述條文。

專業團體也要專業看待

毋容置疑，專業團體不應該接受政治勢力的騎劫，尤其必須注意別被政治議題左右立場以至忘記自身使命，可是此類要求其實亦同樣適用於政府與外界對待相關組織的態度。譬如會計師的監管制度改革本來已經展開多年，業界以往普遍亦係抱持正面態度，而當此一問題近期再被擺上枱面以後，有人立刻先入為主判斷港府作政治報復或滅聲，有人則試圖羅織會計師公會「政治化」的往績，兩者實際都未能夠公允地看待專業團體事宜。

律師會改選，專業派全勝5席。（廖雁雄攝）

再以剛完成了理事改選的律師會為例，「開明派」原先在20名理事席位中僅佔6人，其參選者即使計上因故退出的羅彰南依然只有4人而已，亦即就算他們全勝亦無法讓「開明派」取得過半理事位置，不過行政長官林鄭月娥事前卻高調向傳媒宣稱該會「被政治凌駕其法律專業的話，特區政府亦同樣會考慮與其終止關係」，這番話等同意味政府與律師會關係竟然可以隨幾名理事當選與否有所改變，而非按照一套客觀和穩定的準則，這一定程度上也是在以政治化方式應對可能政治化了的專業團體。

看法律原則而非政治手段

這種以政治而非法律手段應對政治化組織或人士的情況，其實亦不限於專業團體。像是《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》生效至今將近百日，區議員宣誓安排卻始終未見蹤影，其間各類「吹風」消息不脛而走，迫使大量泛民主派議員辭職，連帶拖累個別地區議會無法運作，可是不論區議員要宣誓甚或是賠款，政府明明都應該以法律理據說清楚，而非含糊其辭、一拖再拖，被外界猜測為政治操作。

區議員宣誓安排一直未有消息。（資料圖片）

至於教協、民陣、支聯會等專業或政治團體相繼宣布解散，相關組織、人士實際有否做出違法行為都只是由警方調查當中，至今並未經過任何正式起訴或審訊的過程。在遵守本地法律的前提之下，政治組織或議政者均應該獲得充足生存和活動空間，若然他們涉嫌違犯法例則應該以法律手段處理。畢竟一些政治手法可能足以令得別人知難而退，但其原則性難免引發進一步懷疑，這樣何嘗又不是在將問題繼續政治化下去？