阿富汗問題西方互相卸責　瘡疤還未好已忘了痛

本周一（30日），隨着美軍少將多納休（Christopher Donahue）登上最後一班運輸機，美國部隊正式全數從阿富汗土地上撤走，結束這場美國史上最漫長的戰事。然而，表面的戰事告一段落，政治上的「戰事」卻才剛掀起。阿富汗撤軍盡現美軍的狼狽姿態，削弱了國際社會對於美國為首的西方陣營在解決國際事務上的信心，美國國內以至於西方陣營最關心的卻不是反省阿富汗這二十年到底為它們帶來了什麼教訓，而只是相互推卸責任。



在美國國內，共和黨及其支持者將美軍狼狽撤走帶來的負面影響都歸咎到民主黨籍的總統拜登頭上，指摘他決策失當，令美國形象受損。儘管撤軍安排是在拜登政府任內所安排，但阿富汗所反映的問題遠遠不只是拜登上任後的問題，而是二十年間美國政客迷信武力可以解決問題。美國在打擊恐怖主義之後，繼續將軍隊留在阿富汗，並試圖以西方標準建立民主政府。此嘗試終告失敗，當中歷經幾任總統，無論是共和和民主黨也有責任。

因阿富汗撤軍一事，美國總統拜登正成為眾矢之的。（AP）

民主共和兩黨都不是清白

在2001年塔利班倒台後，布殊政府主導扶植一個西方式的民主政權。不過多年過去，阿富汗局勢一直不得穩定，問題顯然沒有解決。到了民主黨籍的總統奧巴馬時，不單沒有把握機會作出改變，卻又在2009年增兵阿富汗，令泥沼愈陷愈深。甚至最終與塔利班和談決定撤兵等，也都是由上屆總統特朗普所決定。

美國本應藉着阿富汗的失敗去反思應對世界問題的手法，但華盛頓的政客卻更熱衷於推卸責任以攻擊政敵，黨爭文化的弊端盡現人前，是「瘡疤還未好已經忘了痛」。

歐洲只知道指摘美國

美國以外，整個西方陣營內也是一片互相指摘的風潮。歐洲多國，包括美國的緊密盟友英國在內，都紛紛批評美國撤軍，將責任推給美國。然而，歐洲在阿富汗問題上也不是全無責任。歐洲在整個阿富汗戰事上一直緊緊配合美國步伐，文翠珊政府更曾在美國要求下增兵當地。

但另一方面，英、澳等國家亦無心作戰，只欠缺一個撤軍的下台階。只是到撤軍而引起一片混亂後，他們又反過來推卸美國不負責，意圖將問題全推給美國，而沒有反思己過。例如英國前首相貝理雅便跳出來狠批拜登撤兵，主張要留下來云云，似乎忘了英國一直積極參加了美國所主導的戰爭，包括他任內出兵伊拉克要摧毀大殺傷力武器的鬧劇；而英國和法國在2011年亦曾在北約的框架下介入過利比亞戰爭，當地此後內戰不息。

更有甚者，法國總統馬克龍至今仍然提出要以聯合國主導在阿富汗內設安全區保護想離開的阿富汗人，顯然也沒有吸收到教訓。現時西方國家正成為恐襲目標，而當西方軍人被攻擊時，又會開火還擊，最終有很多毫無關係的平民死傷。例如近日喀布爾機場被ISIS-K恐襲，美軍還擊時開火誤殺平民，而美國空襲報復ISIS-K時又再有平民傷亡。如果像馬克龍建議一般在阿富汗內設安全區，即意味要繼續派外國軍隊駐守，這麼只會吸引更多恐襲，屆時又只是「好心做壞事」，令更多阿富汗平民死傷。

法國總統馬克龍提倡由聯合國主導於阿富汗內設「安全區」。

阿富汗事件中西方各國的互相卸責，值得我們警惕。香港現在累積的問題，例如樓價高企、貧富不均嚴重、社會流動性低等，其實也多非一朝一夕所造成。然而，由政府高官以至政客，過去面對問題時總是由卸責開始。例如政府部門之間互相推卸，或是將問題歸咎於上屆政府，民主派和建制派則互相攻訐對方官商勾結或是阻礙施政。這種為政態度但求事不關己，鮮有認真思考如何改善問題，正是當下問題一直不能解決的癥結。