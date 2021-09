美國洩憤式無人機襲擊　延續恐怖主義滋長

美國在阿富汗的軍事行動再次引起全球的質疑。上周五(17日)美國國防部正式承認,上月美軍報復恐怖組織ISIS在喀布爾恐襲殺害13名美國人的行動中,「誤會了」裝水容器為炸藥,最終以無人機錯誤炸毀了阿富汗首都喀布爾的一處民居,並造成了阿富汗10名平民直接死亡,包括7名孩童。目標車輛司機艾哈邁迪(Zemari Ahmadi)更是受僱於美國援助組織的一名阿富汗工程師,與ISIS並無關係。



有關行動被《紐約時報》揭發後,被美國總統拜登形容為「正義的行動」(Righteous strike)又一次成為了美軍「濫殺無辜」的助證。這種的軍事行徑難免令伊斯蘭世界對於美軍種種行徑更加憎恨,美國的反恐戰爭因而難免延續恐怖主義。



追源溯始,美國很多的軍事行動事實上都是滋生反美仇恨的土壤。美軍今次的「誤殺平民」源於上月美軍在撤出阿富汗行動中受到ISIS分支的恐怖襲擊。8月26日,兩名據報屬於ISIS分支的恐怖份子在喀布爾機場引爆身上的炸彈,造成超過140名阿富汗平民死亡、12名美軍陣亡以及上百人受傷。事件發生後,美國總統拜登隨即承諾美國「追到天腳底也要報復涉事者」(we will hunt you down and make you pay)。為了平息美國國內外對於美軍應對恐襲威脅的質疑,美軍在兩日後便在喀布爾的民居發動無人機轟炸行動,當時美國國防部對外宣稱「成功阻截了一次對美軍的襲擊」。

「誤襲」在紐約時報揭發後,美軍高層一直否認;直至紐時公佈了所有偵查資料,才承認相關的「過錯」並承諾會檢討未來攻擊行動的程序和流程。(紐約時報)

這有如美國又一次「殺人洩憤」的報復行為。根據報道,美軍對於施襲目標艾哈邁迪只是展開了8小時的監視,就因為裝載在艾哈邁迪後車廂上幾個儲水桶而判斷為炸藥並認定其恐怖份子的身份。先入為主的監視就令美軍陷入了無窮無盡的盲點。紐約時報揭發被無人機擊襲的司機艾哈邁迪自2006年起便受僱於美國加州的一間援助組織並任職機電工程師,當日只是接送幾位同事上下班,以及以儲水桶運送食水回家供家人使用。然而,在美軍高層急於回應恐襲的思維下,便出現層層的誤判。最終,艾哈邁迪以及他幾個孩子、表兄弟和外甥便成為了這個國家的洩憤對象,命喪在美軍MQ-9死神的無人機下。他們分別是艾哈邁迪和他三個孩子、艾哈邁迪的表兄弟和他三個孩子,以及另外兩個年僅三歲的女孩。

反恐行動成為下次恐襲的原因

自911恐佈襲擊以來,美國便發動了反恐戰爭,表明「漢賊不兩立」的決心。多年以來,美國在海外多次以「消滅恐怖份子」之名,執行「反恐行動」。有關行動可能成功殲滅了一些恐怖活動的威脅,但是被誤殺的平民亦不計其數。根據一些估計,自2001年911恐襲以來,美軍就發動了超過9.3萬次的空襲,並且「誤殺了」高達4萬8千名平民。而是次的「誤襲」在紐約時報揭發後,美軍高層一直否認;直至紐時公佈了所有偵查資料,才承認相關的「過錯」並承諾會檢討未來攻擊行動的程序和流程。可想而知,更多的平民都可能在美軍的軍事行動中喪失生命而未有被傳媒報導。這些美國的軍事行動正正是滋長恐怖主義的源頭,亦是極端主義抬頭的主要原因。

正正是這種美國社會精英的思維,不認真反省他們的軍事行動如何成為了別人的恐怖夢魘,往往只是思考如何維持自己的軍事戰略優勢,亦是令這個國家不斷矇上恐襲陰影的原因。(圖: 紐約時報)

美國《紐約時報》對於這次無人機襲擊窮追猛打,立場保守的《華爾街日報》發表的社評卻令人側目。《華爾街日報》承認這次無人機襲擊是美國拜登政府「致命的喀布爾錯誤」,評論卻避重就輕地表示了解「戰爭中永遠不可能完美,而當時亦是恐襲後的緊張環境」。評論並且進一步質疑拜登政府「不明智」的撤軍決定,並認為撤軍只是令美國的「超視距戰略」(over-the-horizon strategy)更受限制,暗示拜登不應全面撤出阿富汗。然而,亦正正是這種美國社會精英的思維,不認真反省他們的軍事行動如何成為了別人的恐怖夢魘,往往只是思考如何維持自己的軍事戰略優勢,亦是令這個國家不斷矇上恐襲陰影的原因。