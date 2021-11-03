年青人不相信選舉　日本自民黨難以撼動

日本眾議院上月舉行了國會大選，多份民調選前反映自民黨、公民黨兩黨組成的「自公聯盟」應該要加起來才達「絕對安定多數」的261席門檻，雖然選舉前的自民黨應該仍能夠維持執政地位，但一般都認為其可能因為應對疫情失敗、經濟不景氣等問題而失去不少議席。



不過，選舉實際結果卻是自民黨單獨已得到261席，比選前只減少15席，加上公民黨總共更佔高達總議席63%的293席，但姑勿論自民黨今次意外不錯的選情，其成績與其說是反映日本社會大眾還對執政政權充滿信心，倒不如說進一步突顯了日本人對民主選舉的麻木。

自民黨制度優勢難以撼動

自民黨本來之所以能夠長期執政，並不是因為他們特別受歡迎，只是制度上有利其執政。日本眾議院分為單議席單票制選舉的小選區席位289席及以比例代表制劃分選區的席位176席。小選區的單議席單票制制度有利於大黨執政，例如2017年上次大選自民黨的小選區得票率雖然只有47%，但卻可以此獨攬75%的小選區議席。

另一方面，投票率偏低也令自民黨更易執政。上屆大選投票率只有53.68%，當中年青人投票率更特別低，20至30歲年齡組別選民投票率僅得33.85%，只達60至70歲組別的一半。傾向追求改變的年青人不願投票，變相就令立場相對保守的自民黨得以憑藉地區關係優勢長期控制政府。在這種背景下，基本上只要自民黨不犯任何重大錯誤，它的地位可謂難以撼動。

日本選民10月31日投票，未出現年輕人打破政治冷感的現象。（美聯社）

不相信民主選舉可以解決問題

年輕人的低投票率，有一定部分原因出於制度設計，因為日本只容許原住籍投票，不少離家讀書或工作的青年因未確定會否長期移居而未更改住址，結果導致他們只能回鄉投票。

不過與此同時，日本各大民調向來反映當地人對政治不太關心。日本內閣府自1980年開始每年都就「國家政策是否反映民意」進行民意調查，認為「不反映」的比例就一直比「反映」要多，而2020年的數字更高達70%。2018年，早稻田大學的民調也反映，覺得日本民主政治制度「不太可以信賴」及「完全無法信賴」者加起來達56%。這些調查反映了日本人多數不相信選舉能改變問題，也不信任所謂民主制度，而應該最有這種感覺的年輕人自然不會積極投票。

有分析本來以為疫情肆虐造成的巨大社會改變，可能扭轉自民黨一黨獨大的局面。然而今年投票率雖然預估微升兩個百份點，不少年青人卻仍然選擇沉默，正是因為他們並不期待選舉可以改變什麼。

就在約10年前，日本民主黨在2010年至2012年間曾一度打敗過自民黨執政。然而，民主黨不單沒有辦法改變什麼局面，又屢傳出醜聞，最終快速被自民黨重掌局面。也許是這段往事經驗令更多日本人認為選舉難以為日本政局開拓美好前景。事實上，日本的選舉困局近年在西方社會也屢見不鮮，這種情況清晰告訴我們，民主國家的問題往往都是內生的，當選舉出來的管治者無法回應人民的期望，他們自然會對民主和選舉制度產生不信任。