丁權上訴終駁回　政策檢討仍未見

本星期五（11月5日），終審法院首席法官張舉能、常任法官李義（Roberto Ribeiro）及霍兆剛、非常任法官陳兆愷及岑耀信（Jonathan Sumption）頒布判詞一致駁回「長洲覆核王」郭卓堅有關「丁權」問題司法覆檢的上訴案件，也意味着今年初高等法院上訴法庭對整套「丁屋」政策沒有違審的裁決得到最終確認。



對於這起從2015年開始興訟的案件，郭卓堅於今年7月14日一度表示會「放棄丁權上訴至終審法院」，但在8月下旬又改變態度決定繼續入稟。上訴法庭曾經從延誤過久及不具利益關係兩點質疑他作出司法覆檢的資格，而終院這次雖然駁回了上訴，但亦從維護公眾利益、符合法治角度確認了非「丁屋」政策受惠者同樣擁有起訴資格。

郭卓堅在丁權覆核案中終極敗訴。(余俊亮攝)

丁權亦屬於五十年不變範圍

五位法官在終院判詞第44段交代了駁回是次上訴的依據：《基本法》保護原居民傳統權益的「保留條文（saving provision）」，是要透過保護特定人員來體現原有資本主義社會、經濟制度和生活方式50年不變的「連續性原則」，又基於特殊性（specific）高於一般性（general）的法律解釋原則，它們可以凌駕（overrule）《基本法》裏對居民一律平等及人權公約適用的規定。

值得注意的是，上述解釋代表「丁屋」、「丁權」會受到50年不變年期的制約。在判詞的第50段裏，法官甚至直接將圍繞「丁權」問題的爭議逕稱為「在1997年至2047年之間這些權利的存續與否」，嚴格來說可以說是已將「截龍」一事提上議程。至於法庭承認相關政策屬「政治上需要（politically necessary）」且曾經歷變化，換一角度來看也為它日後作出改變提供了佐證。

2012年，時任行政長官梁振英亦提出過要用「截龍」方式解決「丁屋」問題，當時還是發展局局長的林鄭月娥更具體建議以2029年為期限，結果因為引來鄉事派的反對無疾而終，到林鄭月娥自己競選及當上行政長官以後，這一究情更被她給完成拋諸腦後，每當偶爾被問及有關爭議時便都祭出司法覆核正在進行途中拒絕回應。

「原居民」的定義本來存在不公平，例如居住水上的蜑家人並不定義為「原居民」，因此不受惠於丁屋政策。（吳鍾坤攝）

檢討之時已至以此兌現承諾

土地供應專責小組在2018年底提交的報告明確提到：「不論是容許小型屋宇作高層發展或是取消『丁權』，均會牽涉一些根本性的政策及法律問題……政府可在涉及小型屋宇政策的司法覆核審結後，考慮小型屋宇政策是否有檢討的空間」，而今次終審法院駁回郭卓堅上訴如無意外應該是真正意義的「審結」，特區政府在拖沓良久後應該立刻把握時間進行相關檢討。

其實早在回歸之初，港府便曾於1997年9月成立委員會檢討「丁屋」政策是否帶有歧視成份，又在1999年3月回應聯合國消除對婦女歧視委員會審議報告說「如果日後情況有變，香港特區政府定會檢討有關保留條文的適用性」，到2006年2月又提出在排頭、上禾輋及蝦尾新村的鄉村擴展區試行多層式屋宇發展，可惜這一系列措施後來皆無下文。

對於土地供應專責小組報告，政府前年2月也回應說「備悉專責小組對此選項的觀察」和「會繼續留意小型屋宇政策司法覆核的發展」。我們固然希望這次駁回上訴能夠確實地為相關司法程序劃下句點，減少社會上有心之人借此引發爭議與分化撕裂，但更期盼政府可以兌現承諾盡快檢討「丁屋」、「丁權」問題。