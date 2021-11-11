滿口人權觀的背後還是利益計算

自周一（8日）起，位處於波蘭與白羅斯邊界再次掀起歐洲各國的難民危機。數以千計來自中東、非洲及阿富汗等的難民正嘗試通過白羅斯邊境進入波蘭，繼而轉到其他西歐國家以難民身份尋求政治庇護。這批難民當中有不少老弱婦孺，據波蘭政府估計已有4,000名民眾在位處該國東部邊境的村莊Kuznica附近聚集，而不少難民據說是利用白羅斯提供的旅遊簽証出境，藉此逃離本國政治動蘯的局勢和疲憊不堪的經濟。



面對龐大的難民從白羅斯西北部邊界湧入波蘭，波蘭在周一起便緊急調動了1.2萬名邊防部隊增援驅趕，並把矛頭指向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），認為這批難民背後是由白羅斯方面策劃，而背後更涉及俄羅斯總統普京，目的是報復歐盟對於白羅斯的制裁，藉此把難民問題「武器化」挑起歐盟各國的內部矛盾。

圖為2021年11月8日，波蘭邊防部隊成員站在波白邊境鐵絲網前方站崗。來自中東及非洲等地的難民聚集在白羅斯西部邊境格羅德諾。當地位處波蘭邊境附近。（AP）

儘管近年波蘭與歐盟因為司法問題而針鋒相對，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）本周三（10日）仍趕赴波蘭華沙與波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）會面，表達了歐洲各國與波蘭站在同一陣線，並強調「不受控制的難民時代已經過去」。

利益仍然是主導外交取向最重要的價值觀

從白羅斯邊境湧入波蘭的難民，無疑是有「策劃」嫌疑。不少報道指出這批難民多數是從伊拉克入境白羅斯，再取道波蘭以進入歐洲，然而不論這些「策劃」指控孰真孰假，近年多次強調「人權外交」的歐盟在是次事件上卻陷入一個尷尬境地。現時難民危機已經引發了超過10人的死亡、過百人受傷，有關傷亡反映邊境衝突愈演愈烈，邊防人員已經開始使用更具威脅性的武器進行驅趕，同時不少新聞媒體及國際人權組織亦已經被禁止到達當地觀察事態的發生。

歐盟過去一直在新聞自由及法治等議題上對波蘭人權表現有所不滿，然而這個時候米歇爾卻選擇到波蘭華沙為其執政黨法律與公正黨（PiS）背書，甚至願意提供支援邊防資金，此舉難免讓人覺得歐盟的人權價值觀只是空洞口號。來勢洶洶的難民闖關成為一塊照妖鏡，揭示了現實利益才是主導外交取向最為重要的價值。

歐盟過去一直在新聞自由及法治等議題上對波蘭人權表現有所不滿，然而這個時候米歇爾卻選擇到波蘭華沙為其執政黨法律與公正黨（PiS）背書，甚至願意提供支援邊防資金，此舉難免讓人覺得歐盟的人權價值觀只是空洞口號。（AP）

「不受控制的難民時代已經過去」

況且今次事件發展，亦說明歐洲各國對於移民的看法正在改變。要知道自2015年的難民危機起，西方國家已經因為來自地中海、北非等數以十萬計的難民上了深刻一課，湧入歐洲的難民改變了當地人口結構，同時亦衍生不少社會及治安問題。面對這波來自白羅斯的難民危機，歐盟以迅雷不及掩耳的速度回應，並且立即放下身段尋求與波蘭的對話，目的就是為了及時竭止事態惡化。

米歇爾聲稱「不受控制的難民時代已經過去」，這不但說明現在的歐洲對於外來移民有所恐懼，亦同時說明以往許多所謂「救生艇」政策僅是服務一時政治需要。最終，這些國家仍然是以自身利益為依歸，再多的人權指控亦不過是表面說辭，體現在其實際行為上的核心價值依然顯而易見。