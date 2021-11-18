價值觀消費難以為繼非無因

近日，台灣網上流傳一份排行榜，以「人權自由之價值」為標準給眾多知名手搖飲品品牌打分。按評分的機構的標準，所謂的「人權自由」標準就是按是否支持台灣本土、股東中包括台灣和內地的比例等政治議題。其官網表示要「結合眾人之力、發揮影響力，藉由一起組織動員，以我們的消費力為導向，以及調查研究，讓消費資訊更透明」。



這種以政治價值觀發起的改變消費活動不獨見於台灣，近年更有增加的傾向。早年中國內地與日本在侵華歷史及釣魚臺等問題發生政治糾紛時，也常有抵制日貨的浪潮。隨着全球政治兩極化愈發嚴重，加上中美對抗的大環境，近年來類似的活動也是屢見不鮮。例如港人最為熟知的「黃藍店」之爭便來自於2019年的反修例運動。在中國內地和美國等地方，近年也有支持國貨的主張，雖然並非完全類似，但背後反映的也是某種政治取態。美國發動抵制中國新疆綿製品以及中國內地支持新疆綿產品，其實也是政治取態的消費主張。

黃藍店之爭為港人所熟知。（歐嘉樂攝）

足以撼動經濟原則？

傳統經濟原則主張理性消費，在經濟學中「理性」主要包括價格、品質、方便性等客觀條件。這類標榜政治價值的消費主張無疑與傳統經濟理性有所抵觸，而隨着這類主張愈來愈普遍，到底它會否足以撼動傳統經濟理性在解釋市場行為的主導地位？

要全面了解到底政治主張在消費習慣上能起多大作用，必須要做一個完整的市場調查。然而這類調查難以執行，尤其是涉及政治取態等敏感話題時，消費者的回答末必中肯。以香港的黃藍店之爭為例，由2019年至今已近兩年，但仍未有具市場或學術公信力的調查或研究面世。而新疆棉等涉及更廣大產業的問題，更是難以調查。也許正因為難以知曉，在「寧可信其有，不可信其無」的想法影響下，「價值觀消費」找到其生存空間。

消費「價值觀」難以為繼

價值觀消費也許可能成為一時風潮，但其實充滿了先天不足之處，難以成為改變或打破傳統經濟理性的的新規則。《孟子．梁惠王》提到食肉時曾說到「聞其聲，不忍食其肉。是以君子遠庖廚」，「聞其聲，不忍食其肉」反映了人的「價值觀」取向，但孟子說君子對應的方法也不過只是遠離廚房而非棄肉不食，可見人性對於物質上的追求不能完全被價值觀取代，最終只能選擇一種能相對安撫價值觀的做法。既然君子亦只能選擇也只是「遠庖廚」，那就更難期望一般人可以長期棄肉不食。

消費習慣始終是人性，價值觀消費也許足以做到一時的效果，但從人類的經驗上看，除非動用公權力，否則價值觀難以持續地影響行為習慣。中國古代墨家提倡兼愛非攻，道德價值理論完備，但最終墨家消亡，太史公評其為「儉而難遵」，也說明了價值觀無法抽離人性獨立運作。

甚至反過來說，一些人提倡價值觀消費，背後也許是某些商品在正常情況下的競爭力不足，因而借助政治主張的支持。美國近年發動支持美國貨的活動，但實際上影響很有限，長遠而言在價格和質量上都具有競爭力的中國製造商品最終還是佔領了美國眾多商店的貨架，甚至乎特朗普的關稅大棒也未能起多大作用。最終，拜登政府的新基建方案也只能以「Buy America」的法令方式強制購買美國貨。從這點來說，長遠而言可能撼動市場標準的並非「價值觀消費」，而可能是以「價值觀」為名的政治操作。