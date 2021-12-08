積極完善執法　改善警民關係

警方周一（6日）接獲一名24歲男子報案，一名自稱為警務人員的男子要求作搜身及檢查財物，惟其2,000元現金懷疑被盜。其後一名39歲男子涉嫌冒充警務人員及盜竊被捕，據報其有冒警前科，包括上月曾訛稱是刑事探員及要求對另一名青年搜身。



周二（7日）亦有另一宗涉及警員委任證的事件。一個網購球衣專頁在網上表示，一名男子以警察委任證要求店方盡快發貨，更威脅指會因為發貨問題而開案件。

委任證做法宜從嚴

雖然在過往的示威中，便衣警員曾因為工作關係而不便展示委任證，但一般而言若市民遇上警員搜身，可要求對方確認身份。《警隊條例》規定「每名警務人員均須獲發委任證，作為其根據本條例獲任用的證據」，而第14條又訂明如市民提出要求，軍裝警務人員應出示委任證，除非情況不容許；或出示委任證會影響警隊行動及／或危及有關人員的安全；或要求不合理。

另一方面，警員亦不能濫用委任證，作方便自己之用。如上述球衣購買事件屬實，當局亦應查證並提醒所有執法人員不要犯類似錯誤。事實上，過往一些案件亦說明正確使用委任證的重要。去年一名市民被控曾抗拒警務人員執勤，但因為沒有證據顯示其如作供所述般展示委任證等，裁判官因而認為證供未夠穩妥。由此可見，委任證既可便利執法，但若做法不當，亦可能造成障礙。

警民關係轉趨緩和

從更廣闊的層面看，警員的操守和行為也是建構警民互信的一個因素。根據香港民意研究所最新民調，警隊最新民望得分為50.1分，是2019年6月以來首次取得的合格分數。儘管它反映近兩年警民關係有所改善，但其表現仍較2019年6月前60至70分左右有大段距離。

為令不法之徙不會借助漏洞作惡，以及繼續改善警民關係，警方可以積極完善執法人員的一些做法，包括跟隨《警察通例》指引工作。市民亦應對執法安排有更正確的認識，避免被一些自稱警員的不法之徒所利用。