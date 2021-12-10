考驗德國新總理朔爾茨的第一堂課

朔爾茨（Olaf Scholz）周三（8日）接替已執政16年的總理默克爾出任德國的總理，帶領社民黨、綠黨及自民黨組成「紅綠燈政府」。新總理備受外界關注，不只是他將領導德國面對一系列挑戰，也因為德國在歐盟地位舉足輕重。尤其是歐盟近年的外交立場被民粹主義主導，而內部不同成員國之間關係錯綜複雜。如何維持歐盟團結及政策一致，定必成為朔爾茨任內一大考驗。



朔爾茨上任同日，布魯塞爾傳出消息指歐盟委員會打算建立集體反制裁措施。按照現時的規定，制裁需要歐盟所有成員國一致通過方能執行，但要修改現時做法，亦需要得到大部份成員國以及歐洲議會的支持，剛上任的朔爾茨已經要面對平衡各國利益的考驗。

歐盟是一個多元及超國家主義的嘗試，制裁卻需要一致的價值觀和利益。若取消成員國的否決權，不就是把部份國家的價值觀強行套在其他國家身上？這會否導致部份國家寧願如英國般尋求脫歐獨立，以擺脫歐盟的大多數意見？

按正常情況預估，德國需待得2022年1月才能做出初步審批決定，之後還要報予歐盟委員會批准，整體程序最早需2022年3月初方可完成。（Getty Images）

集體反制裁措施的背景

歐盟有意建立反制裁措施的原因，主要與歐盟近年與中、俄等國家交惡有關。近幾年多個歐洲國家以至歐盟委員會都極力尋求在外交上體現其價值觀，冀望以干預和制裁的方法展現對人權等問題的堅持，有效地運用27個成員國的集體經濟力量。近日立陶宛就因為容許台灣在當地建立辦事處，遭到中國當局阻止其貨品出口到中國大陸，並尋求歐盟反制裁措施的回應，卻因為其他成員國反對而不了了之。歐盟內自然有聲音爭取改變現行做法，令歐盟在抗衡中、俄等國家時更團結和強而有力。

然而，一些國家或擔心利益受到其他國家騎劫，據指匈牙利等國家將反對有關建議。匈牙利政府在「一帶一路」項目上與中國保持良好的合作關係，新做法自然被其視為損害利益。又例如波蘭和歐盟儘管均為《歐洲人權公約》的締約國，對於法治等事情的理解卻存在一定誤差。部份國家更擔心這種反制裁措施一旦獲得通過，歐盟將陷入無日無之的意識形態和價值觀紛爭。

波蘭憲法法院10月7日裁定憲法高於歐盟法律後，首都華沙爆發示威。圖為民眾當天在華沙憲法法庭大樓附近抗議。（Reuters）

多元而沒有統一價值觀

事實上，歐盟在重大政策問題上採用一致通過的要求本身並非問題所在，惟歐盟沒有統一的價值觀，嘗試要求成員國採取一致的制裁自然是強人所難，在否定個別國家的否決權。而昔日歐盟設置的一致通過的要求，以及各國都可以在重大問題上擁有否決權，就是為了保障各國的利益，強行推動這種以歐盟利益凌駕國家的舉措，不是會違反歐盟本身的多元價值？

歐盟的組成本身就是在多元文化的歐洲大陸，尋找共識並建立共同的經濟和政治實體，防止再一次因為國與國之間的分歧而導致大戰再次發生在這片土地上。如今歐盟面對不少分歧和危機，在集體制裁措施之外，或許更應思考如何建立更一致的認識和價值觀。