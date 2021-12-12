民主峰會是冷戰思維下的誓師大會

美國民主峰會在周四（9日）正式展開，超過一百個獲邀請的國家、公民組織線上出席。美國總統拜登在開幕辭宣稱，全球民主體制和人權正面臨嚴峻考驗，並且特別提到來自「威權政體」的壓力，形容它們正利用成功解決一些問題來「合理化」威權體制。意見分歧及對政府的不滿亦不斷地遭利用和激化，從而導致社會對民主制度的懷疑。



拜登提出「民主需要『鬥士』去捍衛其價值」，又呼籲各國需要尋找機會共同合作，為「民主的價值」奮鬥。他亦借這個機會宣佈將撥款多達4億2440萬美元，支持其他國家的自由獨立媒體、肅貪、提升民主的技術，並支援提倡民主改革的人士，以抵抗來自「威權體制」的威脅。

儘管拜登在演講辭中並沒有點名哪些國家屬於他所談的「威權國家」，一般理解卻認為拜登明顯地是針對中國和俄羅斯，尤其是美國一直都在指控中、俄多年以來都一直干預在美國的選舉。在民主峰會舉行之前，中、俄兩國駐美大使秦剛和安托諾夫就聯名在美國《國家利益》雜誌發文，批評民主峰會盡顯「冷戰心態」，只會加劇國際之間隙縫。

圖為美國總統拜登12月9日在白宮出席以視像形式舉行的民主峰會。（Reuters）

掩耳盜鈴的假想敵思維

即使拜登的開幕辭中隻字不提中國和俄羅斯等國家，卻不難發覺整份講辭充滿着對於「假想敵」的敵視。尤其是拜登多次提及來自威權國家的壓力，而他亦指出民主社會的分歧和對於民選政府的不滿正在一點一點地被人利用，這就正好說明這次峰會實際上是衝着某些假想敵而來，而首當其衝的正正就是近年在經濟和社會上都比美國等西方民主國家健全發展的中國和俄羅斯。

近年美國社會無可否認地陷入了對民主制度的質疑。早前「Black Life Matters」以及近年「Stop Asian Hate」的運動令不少少數族裔認清了美國的真實面貌，即使美國的民主體制表面上有着人權、民主的「糖衣」，社會實際上卻充滿着種族歧視。加上近年美國右派當道，前總統特朗普以及早前發生的國會襲擊案，更令不少傳統中產對民主體制失去了信心。而配合近年美國疲憊不堪的經濟發展，許多民眾逐漸懷疑美國式的民主體制是否可以讓這個國家維持昔日光彩。

早前「Black Life Matters」以及近年「Stop Asian Hate」的運動令不少少數族裔認清了美國的真實面貌，即使美國的民主體制表面上有着人權、民主的「糖衣」，社會實際上卻充滿着種族歧視。 (AP Photo/Ben Gray)

冷戰思維的「民主峰會」

拜登或許亦很清楚這場峰會只是一場「誓師大會」，目的根本就是真的要去應對來自威權的威脅，只是因為在這個時候舉行民主峰會可以建立所有國內問題的假想敵而已。提出民主制度被外界挑戰，並強調國家內的分歧和矛盾被利用，甚至民眾對於政府的不滿被無限放大，正好可以把問題推得一乾二淨。透過建立不民主的假想敵，掩耳盜鈴地逃避政府政策的頓挫，繼而把矛頭指向「外國勢力」，實際上就是把所有國內的問題都推卸給中國等國家，最終用意仍在鞏固美國作為自由民主國家中的領袖地位。

這種思維無異於冷戰時期的美國社會，把所有問題都歸咎於共產陣營國家的威脅，而只是把國內的問題轉移到在意識形態上的爭鬥。美國作為今次這場峰會的主辦國，就是想借這個機會統一各國口徑，鞏固自身在所謂自由民主國家中的聲望，「民主峰會」的目的亦不過於此。