冬至市道縱回暖　享佳餚仍屬奢侈

跟去年相比，今年冬至市面氣氛興旺得多，不少市民由上周末起光顧食肆午、晚宴。這有賴政府和市民共同把關控疫，毋須在節日收緊社交限制。那邊廂，無數基層為膳食左計右算，過節也不敢疏爽一點。要人人歡度佳節，各界需要多關顧弱勢群體，政府更要從政策制度入手，提升他們的生活水平和幸福感。



去年冬至正值第三波疫情，食肆午市二人一枱、晚市禁堂食，市民沒有雅興慶祝，市面慘淡。今年酒樓餐館回復晚市堂食，而且可以多人一枱，不少市民已在上周末提早做冬，店鋪重燃生氣，有飲食業代表指不少酒樓一晚可做兩輪生意。另有酒樓餐廳負責人表示食材加價無損客量，相信旺市能持續到聖誕新年。

食肆興旺靠「冬防」

這要得力於政府和市民持續外防新冠病毒輸入。相較之下，歐洲多國正受Omicron變種新冠病毒衝擊，英國有可能要在聖誕新年期間收緊防疫措施，倫敦市長簡世德率先宣布取消特拉法加廣場除夕倒數活動，荷蘭已由周日起封城到至少明年1月中。香港實在沒有放寬出入境限制的空間，市民亦要繼續「冬防」，防止病毒偷襲社區。

市道縱然興旺，並非所有人也能享受冬至佳餚。萬計基層依舊為口奔馳，今天茶餐廳的小菜和「碟頭飯」價格動輒四、五十元，實不便宜。幸而，疫下在舊區冒起的兩餸飯、三餸飯店，減輕了生活成本，是窮忙族和家人福音。這些飯店鄰近居所，餸菜多款、夠熱、快捷、廉價，滿足了裹腹需求。也許他們平時只購兩餸飯，在冬至多花十元八塊買三餸飯，已是慶祝方法。

香港島西候選人葉劉淑儀於中西區拉票期間行經兩餸飯小店，有感而發稱疫情令不少市民收入大減而要節衣縮食，令兩餸飯成裹腹佳品。（候選人Facebook專頁）

基層「做冬」仍艱難

兩餸飯的普及，值得政府反思。這現象其實道出社會在「賤物鬥窮人」，而人們欠缺時間烹調晚餐，反映打工族工時長。在健康的社會，工作休息應有時，而只要收入上升的幅度較快，物價上升不應是問題。可以想像，若然有標準工時加上持續上升的最低工資，基層絕對有條件選擇不同檔次的餐館享受美食。

更糟的是，正受傷病困擾的一群連獲得充足而適合的營養也成奢侈。有關注基層的組織分享一位街坊會員的生活。該名街坊自言中風後患有吞嚥障礙及行動困難，只能靠綜援為生，而綜援不足以應付她和兒子的生活，亦不足以應付護理造口的消耗品，遑論花費做節。她每次只能等關門前才到街市找廉價食材，而她每月的特別膳食津貼不足以購買營養師建議的營養奶量，有時到月底只能以水充飢。

冬至前夕的食材不斷漲價，變相加重基層的負擔。(受訪者提供)

類似這位街坊的遭遇就在你我身邊，人在經濟拮据下不再計較食物亦無過節可言，背後是反映長期病患者的生活質素普遍差劣。他們陷入困境，源頭不只是病症本身，還包括社會保障制度缺失，例如一些醫療和消耗品津貼金額過低。社會服務和基層組織早已批評現時綜援制度是基於社會福利署1996年制定，多年不變，署方只根據社援物價指數調整價格以保障購買力。但廿年過來，何謂基本生活需要早已大變，制度亟需更新。社會行有餘力固然可以施加援手，替他們補充物資，但唯有更新綜援制度，受助人才可替各項基本需要獲得足夠資助，從根本改善生活質素。

盼望來年冬至，所有香港人也可以「食好啲」。