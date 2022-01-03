政府本來就不用為企業想太多

國泰有機組人員回港後違反政府家居檢疫要求，令人憂慮Omicron變種病毒在社區傳播，市民外出用膳有機會進一步被限制，通關安排亦隨時受影響。事實上，社會早有聲音反對豁免檢疫安排，政府當初便利了航空公司，如今還是得收緊要求。



食物及衛生局局長陳肇始上周五（31日）表示，特首林鄭月娥已主動召見國泰主席賀以禮和行政總裁鄧健榮，對航空公司未有嚴格遵守防疫規定表達強烈不滿，並勒令國泰檢討事件和向公眾直接交代。

機組人員固然應該遵守指引要求，但政府容許豁免檢疫的安排存在，本來就是為了便利企業，為其營運「作嫁衣裳」，而承受可能會發生違規、疫情傳播的風險。或許可以說，有豁免人士違反政府家居檢疫要求而爆發社區傳播，本來就已經是意料之內。

又一城「望月樓」爆疫，與毗鄰的日式餐廳「鳥十」走廊互通。（互聯網）

政府是捍衛公眾利益的最後一人

政府當初與國泰商討後，保留機組人員豁免檢疫，條件是他們回港後首三日只可每日離家兩小時買食物或檢測等必需事情，但這種限制就難以杜絕病毒傳播。現時機組人員是否在外地感染，當然仍要經傳染病學調查，但防疫安排本身就存在漏洞，社區爆發或許從來都只是時間問題。

特首林鄭月娥就曾稱，貨運機組人員不能完全無特別檢疫安排，否則將會影響社會運作。說法或許有理，但如何在檢疫的同時保障社會運作，也是政府要做到的責任。在疫情爆發後向航空公司擺出強硬姿態的政府，更應反思以往在權衡過公眾利益和私人營利的輕重下，是否過於選擇了照顧企業的營運需要。

即使航空公司向政府表示苛刻的防疫要求將會導致航班未能如期出發，嚴重地影響公司的人手安排和正常運作，但企業歸根結底擔心的始終離不開營運成本和盈利收入，甚至是管理層最後年終花紅等等。（資料圖片）

畢竟私營企業就不會緊張公共利益，政府才是捍衛公眾利益的責任人。即使航空公司表示防疫要求將會導致航班未能如期出發，嚴重影響人手安排和正常運作，但企業關心的始終離不開營運成本和盈利收入，甚至是管理層最後年終花紅等。假如政府只是眷重商界訴求，社會整體利益就容易被予取予求，市民大眾頓時失去了保障。

為企業利益作嫁衣裳的時代早應過去

更重要的是，這並不是單一例子，政府過去都被認為和各種利益階層關係甚密。除了防疫政策，恆常的土地、房屋、醫療等範疇的政策推出之前，業界往往都是最先被諮詢，利益獲關顧。就以政府去年推出的保就業計劃和抗疫基金為例，計劃目標是「透過向僱主提供有時限的財政支援，協助他們支付員工的薪金」，最終保就業變了是保企業，而非幫助打工仔本身。值得一提的是，政府去年先後向國泰注資273億港元和購入國泰航空約195億元優先股，並提供78億港元過渡貸款。

無可否認，政府有必要跟業界維持良好的溝通，尤其是疫症肆虐下，各行各業都需賴以政府的政策或財政支援共渡時艱。但政府始終不能失去捍衛公眾利益的角色，一旦處處為企業着想，容易被大型企業牽着鼻子走，甚至被反客為主影響了政策。政府誠然應該擺出強硬姿態，召見並勒令航空公司處理事件，但這只是指出了責任的其中一部份。而另一部份責任，不正是在政府身上嗎？