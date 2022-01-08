荒天下之大謬的特區管治

變種病毒Omicron來勢洶洶之際，港區人大代表洪為民周一（3日）舉辦過百人生日派對，最終因為有派對參與者確診，而揭發十餘名特區政府高層官員曾出席祝賀。當中不但涉及民政事務局局長徐英偉等問責官員，更包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等紀律部隊高層，另外更有19名立法會議員為生日派對的與會者。



特首林鄭月娥於周四（6日）傍晚的記者會表示，對於聚會引申出傳疫風險令人沮喪，又點名徐英偉的表現尤其令人失望。她雖強調有關官員需要負上個人責任，並表示會嚴肅跟進，但卻未有透露所謂的「適當行動」。而事件發展至今，所有曾出席洪為民生日會的人士已被送往竹篙灣檢疫中心隔離21日。即使部份官員缺席未必影響政府日常運作，事件亦顯然已令公眾嘩然，政府管治威信早已蕩然無存。

特首林鄭月娥宣布，周五（7日）起收緊一系列防疫措施。（歐嘉樂攝）

香港已淪為失治之城

相信不少市民至今都仍然歷歷在目，特首林鄭月娥在不久前先因為機組人員不負責任的行為，召見和嚴厲訓斥國泰高層，並責成國泰方面向市民交代。當時她更說：「當然他們作為高層未必知道每一個員工的行為，但這並不可成為免責的理由，作為機構的主管，等如我是特區之首，我也要為所有事情負責。」然而一眾局長、處長及政治助理無視疫情風險，依然故我出席派對，可謂揭示了政府高層「寬己嚴人」的行為操守。

全港市民正為這波疫情付上龐大代價，按照當局提高警覺，反而負責抗疫前線的民政事務局局長卻興高采烈地出席宴會。不少食肆曾因顧客未有使用「安心出行」遭罰款和停業，但今次事件竟有個別紀律部隊首長的應用程式沒有相關出入紀錄。由此看來，市民似乎更有資格地問道：「為何官員有免責的理由？」

況且國泰一早就表示兩位違反防疫規定的機組人員已非員工，可是今日身在隔離營的眾位局長，名義上仍是位列抗疫前線的問責局長之一，負責所有社區的強制檢測。如果這個政府還有問責制度的話，那它究竟是要問誰的責？難道香港就只值得這樣的特區政府領導層？

網上流傳洪為民在生日會唱歌。 （網上圖片）

管治不應只是嘴巴上的說辭

更令我們憂慮的是，這隊特區管治團隊是否能繼續履行管治香港的責任？在事件發生後，有論者表示今次事件都只是因為政治敏感度不足。不過，與其說他們是欠缺政治敏感度，倒不如說特區政府管治一直只是流於嘴巴上的說辭。任何一名政府官員都理應明白社會過去兩年已經因為疫情而疲於奔命，無數香港人的生計大受影響，有些人最後選擇無奈轉行，甚至不少企業已經挨不過去而宣告結業。

整個社會至今尚在砥礪前行、迎難而上，通力合作應對新一波疫情的衝擊，十餘名特區政府高層官員卻無視疫情發展出席派對，不禁令人質疑他們都只是一群毫無理念、管治信仰的上流階級。古語有云：「修身齊家治國平天下」，他們連自身防疫也做不好，究竟如何有效治理整個特區？