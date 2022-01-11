觀感即是事實——祖高域風波的老掉牙政治課

網球男單一哥祖高域周一（10日）獲澳洲法院裁定勝訴，恢復入境澳洲的簽證。若然當地入境部門不行使權力以註銷其簽證，這名塞爾維亞籍球星便可以如期出戰澳洲網球公開賽。根據傳媒報道，他更已在當地落場練波。



為了控制新冠疫情，澳洲當局要求所有入境者必須先接種疫苗。但祖高域曾高調反對接種新冠疫苗，事實上亦未曾接種。因此當澳洲政府早前批出簽證，容許祖高域入境出席澳洲網球公開賽時，社會一片譁然。

祖高域：曾確診可獲豁免打針

事態發展一再峰迴路轉。先是澳洲政府在祖高域飛抵墨爾本後改變決定，取消其簽證並計劃遣返出境。當這位網壇一哥入稟法院時，法院又裁定入境部門的行政程序不當，祖高域因此至少目前可以留在當地。

祖高域的理據是這樣的：根據澳洲政府部門一份指引，確診新冠疫症的人士可因為健康理由而獲批准延遲接種疫苗半年，而祖高域在上個月曾確診新冠疫症，因此他目前並不適合接種疫苗。換言之，他是以醫學理由來申請入境澳洲的疫苗豁免。另外，他的支持者亦認為目前澳洲疫情已經蔓延開去，禁止祖高域入境與否，跟外防輸入再沒有什麼關係。

澳洲當局反指祖高域曲解了相關指引，該指引是容許延遲而非豁免接種，又批評祖高域沒有提供足夠的理由，以說明他為何可以不接種疫苗而入境澳洲。

在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽，以祖高域為重點宣傳。(AP Photo/Mark Baker)

澳洲人：特權、不公、傾斜！

雙方的道理是這樣的，不過更多人相信澳洲政府現在「據理力爭」，只因為當初批出祖高域簽證的決定已經惹起社會眾怒。澳洲為求外防輸入、早日清零，自去年起實施嚴格的入境限制，許多澳洲人因此未能自由出入境，甚至與親友相隔多時。民眾因為防疫而承受了代價，如今卻看着網壇球星能夠獲得豁免，不論箇中技術性理據如何，他們就認定了知名人士能夠享受特權。

職業網球聯合會（ATP）亦發聲明指出，「ATP絕對尊重澳洲人民自新冠肺炎疫情爆發以來作出的犧牲以及相關嚴格入境政策，然而近日球員進入澳洲引發的糾紛，顯示在條例的了解、溝通和執行上，必須更加清晰。」

澳洲政府成為眾矢之的，可以說是咎由自取。正如當地主要報章《悉尼晨鋒報》日前發表社評指出，當局在祖高域上機之前，早就應該謹慎地審批簽證，包括考慮豁免疫苗接種是否具備充份理由。更何況今年的澳網沒有了費達拿、大坂直美等網球好手，各界更認定祖高域成為了澳網的必需品。當初一時大意，沒有顧及社會觀感，最後的客觀效果自然是民眾認為政府當局不夠公平，向特權人士傾斜。

觀感即是事實，其實是老掉牙的政治道理，但許多從政者仍然會一再犯錯。或許歸根結柢，在於很多政治精英早已「離地」，不明白普羅民眾的感受，以致一再錯判形勢。從這一角度看，或許亦說明了為何從政者必須時刻「貼地」，明白民情及民眾所需。