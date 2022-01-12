藉疫情新常態之機　推行家庭友善政策

特首林鄭月娥周二（11日）出席行政會議前見記者，宣布全校幼稚園及小學將可於1月14日或之前暫停面授課堂和所有校內活動，直至農曆新年假期完結，但同時她亦強調希望網上授課可以繼續。其後她又交代說由於中學生自理能力較強，所以中學課堂不在上述政策影響之列，可以繼續進行面授課堂。



一旦出現幼兒確診或校園爆發的情況，牽涉的孩子沒可能獨立送入檢疫措施，他們的家長肯定也需要一同面對隔離以便作出照顧。故此現時幼稚園及小學停止面授課堂，並不失為一個堵截問題於源頭的方式，能有效減少幼童染疫的機會。

在職家庭仍然面對挑戰

不過，考慮到現時香港的在職家庭友善政策仍然存在大量進步空間，停止面授課堂恐怕充其量只是一個兩害取其輕的做法。根據民建聯於2019年曾就雙職家庭處境精神健康進行調查研究，發現有近六成受訪者認為自己難以履行家庭責任及受到不同程度精的神困擾，更有5.3%受訪者表示自己曾出現情緒不穩情況而有潛在自殺風險，可見本港雙職家庭確實面對很大壓力，而且這些還都只是疫情發生前的水平。

況且強制停止面授課堂之後，留在家中的幼童仍然要由成人照顧，相關家庭若未有聘用家傭或者家中沒有其他成年人負責照顧的話，這些壓力就會直接落於家長身上，甚至會令他們被迫暫時放棄工作。

疫情新態可成新政契機

雙職家庭在香港日漸普遍已經是老生常談，雖然政府於2019年1月實施五天男士法定侍產假，又於2020年12月將法定產假由十星期延長至14星期，並為僱主支付因此須多付的額外薪酬，但除了在預產期間作出以上支援之外，政府似乎一直未有動力落實更多家庭友善政策，而以現狀而言香港實在應該在育兒期間作出更多的支援。

疫情為社會帶來了不少困局，但它同時亦建構了一個可能對社會有利的新常態，較為明顯的便是有更多企業選擇讓員工以「在家工作」模式保持公司運作。此舉同一時間其實是給予了育有兒童的家庭更多照顧空間。倘若政府可以鼓勵企業繼續以此方式運作，變相便是提高了對在職家庭在育兒期間的支援，長遠來說有利於推動香港成為真正的家庭友善社會，為市民掃平育兒的各種障礙，從而造就生育誘因減緩老齡化、少子化趨勢。