面對郵輪航線撤港　碼頭用地亦當變陣

新冠疫情橫掃全球，本地郵輪旅遊業大受打擊，連帶啟德郵輪碼頭長期丟空，但既然碼頭位於市區優越地段，理應有更好用途。政府應在短期和長期為佔地7.6公頃的碼頭用地添加用途，善用閒置空間。



Omicron變種病毒肆虐，醫學專家估計新冠疫情要一兩個月後才受控。兩年疫情刺破了無數香港人的外遊計劃，亦令整個旅遊業冰封，而動態清零的政策無可避免延遲旅業復市。《香港01》日前引述消息指，有郵輪公司計劃把在港郵輪調往新加坡，意味不會等待政府重啟公海遊。郵輪旅遊復甦無期，郵輪碼頭只有餐廳營業。

發展至今效益有限 宜聯乘體育城增旅遊點

政府建造郵輪碼頭，本意是發展郵輪旅遊業，成為亞太區內的郵輪中心。事與願違，碼頭自2013年啟用至今，使用率偏低，帶來的遊客和收益亦不符期望。根據香港旅遊發展局及國際郵輪協會的資料，郵輪在香港停泊的次數較上海、新加坡和台北少，本地和短途客亦較長途客為多，過境客人均消費額漸減。有旅遊業學者解釋本港郵輪遊偏向以低價吸客，故未能創造明顯經濟貢獻。再者，風季會阻礙郵輪服務，而接駁交通不便則減低本地人到訪碼頭、光顧商戶或辦活動的吸引力。

啟德郵輪碼頭（資料圖片）

社會各界經常抱怨香港缺地，也許在郵輪旅遊業要多等一兩年才可能完全復甦的當下，郵輪碼頭正好提供了一個善用九龍市區臨海用地的機會。短期來說，政府可以考慮與承租碼頭管理的財團洽商，將部分商用位置聯同政府管理戶外公園設施，變身成跳蚤市集、或者分租給畫廊或民間團體當辦公室。

兩手準備迎接漫長的復甦期

而中長期來說，郵輪碼頭亦要加插一些匯聚本地人流的功能，例如有旅遊業界代表提議撥出碼頭空間，與啟德體育園形成綜合娛樂和體育中心。此外，政府和旅遊部門亦可邀請國內外著名動漫產品在該處設主題園區，吸引不同年齡階層客源和郵輪旅客。每次展期可以為時兩年左右，既可為場地保持新鮮感又可增加用地的彈性。

不少意見指碼頭要興旺首要解決交通問題，但現時已有巴士、小巴和短途船接載乘客，反而是因為客量太少令班次疏落，碼頭有了新活動就可帶動交通工具服務。

2022年1月5日，因有確診者密切接觸者登上了「海洋光譜號」郵輪參加公海遊，該郵輪應衛生防護中心要求提早折返。（余俊亮攝）

香港嚴守外防輸入的防疫策略，當下旅遊業的處境被動，即使未來兩年復甦，郵輪旅遊亦未必在短時間追近以至超越疫前水平。既然社會對土地空間使用殷切，郵輪碼頭室內外地方可以注入更多用途。當然，香港若要力爭成為區內旅遊中心，郵輪旅遊肯定不能缺席，港府仍舊要適時籌謀爭取撤港的郵輪航線回流，乃至吸引各方旅客參與業界倡議的一程多站和開放外籍旅客到大灣區城市免簽證數天旅遊。