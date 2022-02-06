新立法會要推動理財新哲學

財政司司長陳茂波將於2月23日發表新一份《財政預算案》，多個主要政黨及多名立法會議員提出建議。適逢農曆新年，中國民間更有初四迎接財神的傳統習俗，不少人自然期望俗稱「財爺」的財政司司長能化身「財神爺」，讓市民在虎年財運亨通。



綜觀各個政黨及立法會議員的建議，派發消費券可以說是共識。除了新民黨以提振經濟作用有限為由，不建議再次派發電子消費券外，民建聯、工聯會、經民聯及自由黨分別要求政府派發5,000元至10,000元消費券不等，立法會議員田北辰建議派發消費券9,000元，今屆議會新丁楊永杰、梁文廣、林素蔚及張欣宇則聯合建議消費券為10,000元。

第五波疫情持續，除了食肆晚市暫停、健身室等場所被關閉之外，特首林鄭月娥更預告2月8日的行政會議將擴大表列處所，及決定是否進一步收緊社交距離措施，不少市民的生計大受打擊，消費券無疑有助他們減低開支。從這個角度看，工聯會及經民聯要求的額外綜援和公屋免租，以至包括民建聯在內也贊成的電費補貼，均有助基層市民紓困，值得財政司司長考慮。

但正如我們經常強調，《財政預算案》不能只解燃眉之急，陳茂波在司長網誌亦謂政策要「長短兼備」，政府始終不能吝嗇庫房而不增加就業機會、加強社會保障。去年陳茂波在《財政預算案》估計今年度赤字1,016億，結果不但有會計師行預估大約為180億，連他本人也承認受惠於收入增加，赤字將比預期少得多。而這種高估赤字、低估儲備的情況已一再發生，顯示這是政府財政過份保守的結構問題，必須被正視。

今屆立法會有別以往，沒有了所謂的反對派，而且許多新晉都是專業人士。社會自然期望他們能為社會帶來新力量，尤其是立法會按《基本法》第73條乃負責「審核、通過財政預算」及「批准稅收和公共開支」，財政把關的責任重大。90位立法會議員不能夠止步於紓解民困，更要對財政結構有全盤方略。

相較以往，今屆立法會很多議員都沒有黨派背景，這當然不礙他們以界別或專業角度提出建議，一些人例如廖長江、陳健波、謝偉銓、霍啟剛、李浩然、黃元山等更組成了「G19」，並向司長陳茂波交流意見。但《財政預算案》也不能只是集各家之大成的拼盤，即使是傳統建制政黨，他們也要知道並非將能夠爭取選票的訴求都放進去就可以。公共理財貴乎擁有貫徹前後的理念，有原則地對應一次、二次及三次分配，尤其是後新冠疫情的時代、貧富懸殊的香港，從政者更要有關懷基層、追求社會公平正義的價值觀，並體現於公共財政政策之中。