美國永無止境的反恐任務

美國總統拜登周四（3日）公佈，在日前的一項反恐任務中成功在敘利亞與土耳其接壤的邊境剿滅了ISIS領袖哈希庫雷希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi）。根據報道，當時美軍派出特種部隊突襲，打算生擒或殺死匿藏當地的哈希庫雷希，最終哈希庫雷希本人引爆其身上炸彈，導致包括其家人以及小童在內13名平民死亡。拜登形容今次軍事行動的成功，將向所有恐怖主義組織發出了直接的警告，而且證明「美國有能力揪出所有恐怖威脅，不論他們匿藏在世界任何一個角落」。



今次美軍的軍事行動可以說是向伊斯蘭極端份子以至世界展現了其打擊恐佈主義的決心和能力，尤其是自從去年從阿富汗撤軍後，美國就一直被國內外質疑是否仍然有能力維持對伊斯蘭國組織的打擊。然而，當一名恐怖份子被擊斃後，美國又是否可以及時擊斃組織下一任的頭目，繼而周而復始執行這類型的任務呢？

美國第45任總統特朗普：美軍特種部隊10月26日在敘利亞西北部的伊德利卜省（Idlib）採取最高機密行動，突擊巴格達迪。特朗普10月27日發表重大聲明，指世界頭號恐怖分子、ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）「像隻狗以及懦夫般死去」。圖為特朗普10月26日坐鎮白宮戰情室，監控刺殺巴格達迪行動。（AP）

周而復始的反恐任務

事實上，美軍這類型針對恐怖組織領袖的「斬首式」軍事行動一直以來都從不間斷地展開。在2019年10月，時任美國總統特朗普亦曾在敘利亞西北部派遣特擊隊，突襲當時伊斯蘭國組織最高領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），並且在行動中迫使當時的組織領袖引爆其身上的自殺炸彈背心。在這場命名為「巴里沙突襲」的緝捕行動中，巴格達迪連同其兩個孩子被炸死，同時兩名美軍士兵受輕傷。當時特朗普亦曾揚言，「恐怖分子永遠不會睡得香，因為他們知道我們將徹底摧毀他們」。

然而，令人感到諷刺的是今日被拜登派遣部隊突襲並引爆身上炸彈的哈希庫雷希在當日巴格達迪被刺後不久便隨即接任。繼而，伊斯蘭國各種恐怖襲擊和村莊屠殺，甚至強姦婦女等暴行繼續形形式式地在敘利亞地區內發生。ISIS的分支早前亦在美軍以及各西方盟國撤出阿富汗時，在首都喀布爾發動恐佈襲擊，爆炸造成超過170人死亡。

極端組織ISIS領袖巴格達迪2019年10月27日在美軍的突襲行動中引爆炸彈背心身亡。（AP）

反恐需要根治問題

今日哈希庫雷希雖然已經被剿滅，而且一部份ISIS領袖據報亦已經相繼死亡，然而根據美國駐伊拉克前大使、 前敘利亞特使James Franklin Jeffrey預料，ISIS下一任繼任人很可能早被選定，變相整個針對ISIS的反恐任務永遠亦將永不會完結。

無可否認，恐怖主義組織的暴行都是罄竹難書，而且大都是違反人道立場，令人疾惡。然而，問題是美國的反恐模式始終亦需要改變，終歸美國既不能永無休止地派出部隊去突襲，同時忽略每次襲擊為當地帶來的人命傷亡都是助燃出下一次恐襲的仇恨。這些都是令恐怖主義永不休止的根源，值得令人深思。