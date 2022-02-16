綠債惠民兼助發展　規模可進一步擴大

本星期二（2月15日），財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、環境局副局長謝展寰等官員召開記者會，宣布將於下月發行綠色零售債券給予香港居民認購，目標發行額為60億港元，半年息率與通脹掛鈎且不會低於兩厘。這是政府綠色債券計劃下首次推出的零售債券。與iBond不同的是，它的是所得資金不會交給外匯基金管理，而是直接撥進基本工程儲備基金以支持符合《綠色債券框架》規定的綠色發展項目。



陳茂波去年2月發表上一份《財政預算案》的時候就表示過會嘗試擴大綠債項目的種類和發行渠道，並且明確提出了「計劃發行綠色零售債券，讓市民參與」。不過，港府等到去年11月才終於發售30億美元等值的美元與歐元綠色債券，以及價值50億元人民幣的離岸人民幣綠色債券，兩輪均為機構債券而非零售債券。

現時全球的金融中心在推動綠色債券上亦不遺餘力，站在發展前沿的香港亦不例外。圖為2019年2月金管局舉行的氣候債券倡議組織《香港綠色債券市場報告》發布會。（張浩維攝）

推行綠債額度尚有餘裕

以前特區政府發行債券，主要用意都在促進本地債券市場，並且經常聚焦於機構投資者債券。然而近年坊間有愈來愈多意見指出，官方舉債可讓財政資源更加充裕以便進行基建投資，而且債券回報也應該讓更多市民受惠。

由這角度來看，官員今次發行綠色零售債券決定方向正確，同時有助於保障財政庫入與促進本地債市，無奈政府有關決策步伐還是審慎緩慢。舉例來說，儘管各方已一面倒預料今次零售綠債很大機會出現超額認購，但許正宇在記者會上卻依舊表示需要觀察市場反應，以及事先張揚發行總額不再加碼。

截至去年年底，政府綠色債券計劃下發行的綠色債券合計僅約相當於566.63億港元，同時面值129.16億港元的債券亦將於今年到期。按照去年7月立法會根據《借款條例》提出的決議案，基本工程儲備基金帳目借入貸項的最高未償還本金額度則為2,000億港元，可見政府尚餘許多擴大零售綠債空間，沒有需要過早約束舉債。

應該加強監督項目效能

另一方面，當局屢稱發行綠債是「為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資」，但其投資項目過去曾被質疑在此方面作用有限。譬如環保團體綠惜地球總幹事劉祉鋒批評綠債支持處理廚餘的「O．PARK1」和「O．PARK2」，前者的回收量遠未達標，後者更有可能因為造成競爭而進一步減低兩個項目總體效能。

O．PARK1運作兩年，每日廚餘回收量僅達110公噸，落後目標近一半。（龔嘉盛攝）

今次發行零售綠債，之所以選擇趕在發表下份財政預算案前夕公佈，除了有匆忙為上份預算案「追落後」的嫌疑外，恐怕也反映官員背後對這項決定仍然有一些疑慮。當中主要原因估計不外乎是財政風險。但其實政府想確保綠債投資回報，最佳做法肯定是加強監督相關綠色項目的發展效能，確保它們真正有助推進可再生能源及改善環境，只有這樣才算真正落實綠債志趣。