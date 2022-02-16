綠債惠民兼助發展　規模可進一步擴大

撰文：倪文迪
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本星期二（2月15日），財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、環境局副局長謝展寰等官員召開記者會，宣布將於下月發行綠色零售債券給予香港居民認購，目標發行額為60億港元，半年息率與通脹掛鈎且不會低於兩厘。這是政府綠色債券計劃下首次推出的零售債券。與iBond不同的是，它的是所得資金不會交給外匯基金管理，而是直接撥進基本工程儲備基金以支持符合《綠色債券框架》規定的綠色發展項目。

陳茂波去年2月發表上一份《財政預算案》的時候就表示過會嘗試擴大綠債項目的種類和發行渠道，並且明確提出了「計劃發行綠色零售債券，讓市民參與」。不過，港府等到去年11月才終於發售30億美元等值的美元與歐元綠色債券，以及價值50億元人民幣的離岸人民幣綠色債券，兩輪均為機構債券而非零售債券。

現時全球的金融中心在推動綠色債券上亦不遺餘力，站在發展前沿的香港亦不例外。圖為2019年2月金管局舉行的氣候債券倡議組織《香港綠色債券市場報告》發布會。（張浩維攝）

推行綠債額度尚有餘裕

以前特區政府發行債券，主要用意都在促進本地債券市場，並且經常聚焦於機構投資者債券。然而近年坊間有愈來愈多意見指出，官方舉債可讓財政資源更加充裕以便進行基建投資，而且債券回報也應該讓更多市民受惠。

由這角度來看，官員今次發行綠色零售債券決定方向正確，同時有助於保障財政庫入與促進本地債市，無奈政府有關決策步伐還是審慎緩慢。舉例來說，儘管各方已一面倒預料今次零售綠債很大機會出現超額認購，但許正宇在記者會上卻依舊表示需要觀察市場反應，以及事先張揚發行總額不再加碼。

截至去年年底，政府綠色債券計劃下發行的綠色債券合計僅約相當於566.63億港元，同時面值129.16億港元的債券亦將於今年到期。按照去年7月立法會根據《借款條例》提出的決議案，基本工程儲備基金帳目借入貸項的最高未償還本金額度則為2,000億港元，可見政府尚餘許多擴大零售綠債空間，沒有需要過早約束舉債。

應該加強監督項目效能

另一方面，當局屢稱發行綠債是「為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資」，但其投資項目過去曾被質疑在此方面作用有限。譬如環保團體綠惜地球總幹事劉祉鋒批評綠債支持處理廚餘的「O．PARK1」和「O．PARK2」，前者的回收量遠未達標，後者更有可能因為造成競爭而進一步減低兩個項目總體效能。

O．PARK1運作兩年，每日廚餘回收量僅達110公噸，落後目標近一半。（龔嘉盛攝）

今次發行零售綠債，之所以選擇趕在發表下份財政預算案前夕公佈，除了有匆忙為上份預算案「追落後」的嫌疑外，恐怕也反映官員背後對這項決定仍然有一些疑慮。當中主要原因估計不外乎是財政風險。但其實政府想確保綠債投資回報，最佳做法肯定是加強監督相關綠色項目的發展效能，確保它們真正有助推進可再生能源及改善環境，只有這樣才算真正落實綠債志趣。

政府發債是為投資未來政府發公債便能增加庫房可用公帑香港應把握中國國債市場的機遇港府應趁低息環境重新舉債綠色債券．上｜全球新趨勢　香港可成綠色金融中心
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