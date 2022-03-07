01論壇．周文港｜正視人命關天和中央關注　私院方有前途

周日（3月6日），韓正副總理在會見港區政協委員時提出三點希望，一是全力做好抗疫；二是支持港府依法施政，做好頂層設計，解決房屋等民生問題，令香港市民見到希望；三是支持香港主動融入國家發展大局。短短40多分鐘的講話，可見副總理是非常清楚香港目前的情況和未來的應由之路。



來稿作者：周文港博士



自2月中習近平總書記下達支援香港抗疫的「總動員令」後，香港得到中央全面和迅速的馳援，第一時間派出內地最頂級的抗疫專家和大批檢測和採樣人員赴港。大批中資企業和愛國者亦響應中央號召，不計成本、不辭勞苦、不怕風險，捐贈和派送大量物資，推進方艙醫院、隔離措施援建工程，以及支援社區中「居家檢疫」和相關密切接觸者等工作，香港市民都看在眼裡、感激在心裏。

中央全力支援

任何港人都不能辜負

截至3月6日，累計呈報個案數目已近46萬人，死亡人數近1,800人，情況仍未見頂。有港區全國政協委員引述韓正副總理的講話，提及香港疫情佔最大篇幅，並表示特區不能對抗疫抱有厭戰心態，強調只要特區政府提出援助要求，中央都會全力支持。作為任何一位香港人、尤其在抗疫工作上負有主體責任的特區政府，確實需要認真思考，是否已徹底做到善用中央的支援、不負中央和全國人民期望這一點。

第五波疫情至3月6 日，確診患者總數仍不斷上升，抗疫前線員工中只是醫管局、安老院舍及殘疾院舍員工，分別已經有8,827、3,450、1,370名同工染疫，在香港肯定是個史無前例的數字，亦可見到相關前線同工面對疫症仍然前仆後繼，精神可嘉；每一位香港人都應該關注和以實際行動支援前線同工的困難。

抗疫前線前仆後繼

失德者應良心發現

有港區全國政協委員指韓正副總理特別關心長者和小童情況，要求盡快降低新冠患者重症和死亡率。同時認為香港的私家醫院未有協助接收新冠患者是不應該，有違「白衣使命」；白衣天使的使命是救人，質疑為何要選擇。強調「人命最重要」，公、私營機構都要治病救人，是為醫者職責，並指武漢爆發疫情時，整個醫療體系都有參與抗疫。筆者留意到有私家醫院代表在韓正副總理發表講話後仍未否認存在此一情況，除了感到可悲，亦替仍堅持這種態度的私家醫院的前途感到擔憂。

習近平總書記早前對香港抗疫提出「三個一切」和「兩個確保」的明確要求：特區政府要把穩控疫情作為「當前壓倒一切的任務」，「動員一切可以動員的力量和資源」，「採取一切必要的措施」，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。這是中央對香港抗疫的最高動員令，也是中央對香港和港人的真切關懷。任何社會力量以為這些只與公營機構有關，那就大錯特錯！面對疫情仍未見頂，安老院舍的感染情況已達到出現人道危機程度，食物及衛生局、衛生署在作出多次呼籲私家醫院加入支援抗疫行列如仍然無效後，有意見認為，行政長官會同行政會議應積極考慮運用《緊急情況規例條例》，推動甚至徵用私家醫院加入支援抗疫行列，將13間私立醫院和當中的接近5,000張病床積極運用起來。

私院參與抗疫方式多樣

私家醫院可以如何支援抗疫？其實有很多種方案：（一）可以在門診或病房收治輕症個案；（二）積極按特區政府的要求接收公立醫院轉介的非新冠患者、其他長期病患等門診或住院個案，好讓公立醫院騰出資源，並按國家衛健委專家組建議盡快建立專門醫治新冠患者的醫院；（三）可組織專門隊伍和提供公開途徑，為確診或初陽的輕症患者提供視像問診和供藥服務；（四）個別私家醫院集中提供針對目前屬於高危患者的兒童專門門診或住院服務；（五）在支援安老院舍的問題上，應組織專門隊伍為安老院舍盡快完成三劑疫苗接種、到診或視像問診和供藥服務。可見，大量工作可以做，正等候私家醫院的管制機構食物及衛生局、以至每一家私家醫院的實際行動。

目前，香港市民尤其確診者最需要的是支援和信心，這不能單靠中央支援，我們每一位香港人、尤其有能力的私家醫院，是時候拿出您的醫者仁心，共同遏制疫情蔓延，患難見真情！

作者周文港博士是立法會議員、全國港澳研究會理事



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