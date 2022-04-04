自願快測應積極盡做　斷尾結束第五波疫情

特區政府派發的防疫抗疫包陸續已交抵市民手上。行政長官林鄭月娥周日（3日）呼籲全港市民在本月8至10日連續三天進行自測，利用抗疫包內的快速抗原測試劑自行檢測是否屬陽性個案，然後經快速測試平台於24小時內上載測試結果。林鄭月娥形容，「全民快測」計劃屬自願性並非強制，也不是要亦非取代強制檢測，但她仍然希望社會可以眾志成城團結抗疫，把握機會增加對香港整體人口感染率的認識。



由於全民強檢至今未有安排，社會對疫情狀況仍未有充足掌握。特區政府這個時候提出「全民快測」，有關措施並非強制執行，效益固然難以跟全民強檢相比，不過社會大眾如果希望恢復正常生活，目前亦應配合政府措施做到「應檢盡檢」。現時疫情表面看似陸續受控，但為日後抗疫大局着想有關方面始終需要取得更全面的數據。何況每位市民本身都應該負上其公民責任，協助及早切斷病毒的傳播鏈，而每日進行自我檢測正是避免病毒繼續傳播的一個有效辦法。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇向市民示範快速測試正確的採樣方法。（網上截圖）

掌握疫情發展不容有失

政府未能掌握港人感染情況，自然無從判斷放寬社交距離措施時機。不少市民早前檢測呈陽性後未向政府申報，連林鄭亦承認按合理推測實際個案數字遠遠不只接報的100萬人左右。由此可見，目前社區內的感染者很有可能遠比政府掌握的數字為多，亦即疫情反覆風險就依然存在。即使市民大眾期望社會復常，政府也會因為未能掌握疫情情況，而未能作出相應的決定。

如果政府早前能夠果斷執行全民強檢，本來或許能夠掌握本地疫情變化。可惜的是，官員遲遲未能完善相關安排，最終就錯過了利用強檢掌握疫情的最佳時機。當下政府既然已成功地循各種渠道向市民派發超過350萬份防疫抗疫包，多戶市民都獲分發一定數量檢測物資，社會正好趁機了解疫情最新情況，充份收集數據讓政府有空間檢討防疫政策。

一些長者或有需要人士假如未能自我進行快測，政府亦不能夠撒手不理，可以設置一些檢測站或派出外展工作隊，協助這些人士完成檢測。(資料圖片)

加入誘因、賞罰或協助機制

不過，自檢措施無疑要依賴廣大市民的主動配合，畢竟今次安排並非強制，就算市民沒配合都不會面臨任何懲罰。儘管如此，「全民快測」始終是香港一次重要的疫情檢視，政府斷不能以「躺平」、「無為」心態應對其事，切忌打算完全依賴市民配合，而不考慮加入任何的誘因或賞罰機制。此外，一些長者或有需要人士假如未能自我進行快測，政府亦不能夠撒手不理，可以設置一些檢測站或派出外展工作隊，協助這些人士完成檢測。這些都是政府心態問題，不是純粹說「自願快測」就可以漠視措施政策不足。

每一位市民都期望疫情可以早日過去，而目前的「全民快測」正正是其中一個重要的窗口，因此不論市民還是政府，都要把握今次機會盡力完善「全民快測」效用。只有全港市民配合以及政府心態調整，香港方能早日戰勝疫情、走出當前困局。