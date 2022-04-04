自願快測應積極盡做 斷尾結束第五波疫情
特區政府派發的防疫抗疫包陸續已交抵市民手上。行政長官林鄭月娥周日（3日）呼籲全港市民在本月8至10日連續三天進行自測，利用抗疫包內的快速抗原測試劑自行檢測是否屬陽性個案，然後經快速測試平台於24小時內上載測試結果。林鄭月娥形容，「全民快測」計劃屬自願性並非強制，也不是要亦非取代強制檢測，但她仍然希望社會可以眾志成城團結抗疫，把握機會增加對香港整體人口感染率的認識。
由於全民強檢至今未有安排，社會對疫情狀況仍未有充足掌握。特區政府這個時候提出「全民快測」，有關措施並非強制執行，效益固然難以跟全民強檢相比，不過社會大眾如果希望恢復正常生活，目前亦應配合政府措施做到「應檢盡檢」。現時疫情表面看似陸續受控，但為日後抗疫大局着想有關方面始終需要取得更全面的數據。何況每位市民本身都應該負上其公民責任，協助及早切斷病毒的傳播鏈，而每日進行自我檢測正是避免病毒繼續傳播的一個有效辦法。
掌握疫情發展不容有失
政府未能掌握港人感染情況，自然無從判斷放寬社交距離措施時機。不少市民早前檢測呈陽性後未向政府申報，連林鄭亦承認按合理推測實際個案數字遠遠不只接報的100萬人左右。由此可見，目前社區內的感染者很有可能遠比政府掌握的數字為多，亦即疫情反覆風險就依然存在。即使市民大眾期望社會復常，政府也會因為未能掌握疫情情況，而未能作出相應的決定。
如果政府早前能夠果斷執行全民強檢，本來或許能夠掌握本地疫情變化。可惜的是，官員遲遲未能完善相關安排，最終就錯過了利用強檢掌握疫情的最佳時機。當下政府既然已成功地循各種渠道向市民派發超過350萬份防疫抗疫包，多戶市民都獲分發一定數量檢測物資，社會正好趁機了解疫情最新情況，充份收集數據讓政府有空間檢討防疫政策。
加入誘因、賞罰或協助機制
不過，自檢措施無疑要依賴廣大市民的主動配合，畢竟今次安排並非強制，就算市民沒配合都不會面臨任何懲罰。儘管如此，「全民快測」始終是香港一次重要的疫情檢視，政府斷不能以「躺平」、「無為」心態應對其事，切忌打算完全依賴市民配合，而不考慮加入任何的誘因或賞罰機制。此外，一些長者或有需要人士假如未能自我進行快測，政府亦不能夠撒手不理，可以設置一些檢測站或派出外展工作隊，協助這些人士完成檢測。這些都是政府心態問題，不是純粹說「自願快測」就可以漠視措施政策不足。
每一位市民都期望疫情可以早日過去，而目前的「全民快測」正正是其中一個重要的窗口，因此不論市民還是政府，都要把握今次機會盡力完善「全民快測」效用。只有全港市民配合以及政府心態調整，香港方能早日戰勝疫情、走出當前困局。