保就業放寬限制　紓民困要更有力

行政長官林鄭月娥星期四（4月8日）在抗疫記者會上公布，「2022保就業」計劃的「完善版」將會取消資助僱員月薪上限，把原本打算撇除在津貼範圍外的行業改為設定較低保障人數上限，並且容許僱主自行選擇以「2020保就業」數據或2021年第四季實際聘用情況作為它的僱員數量。



新方案將會擴大受惠範圍，例如聘請人數不多但薪金較高的中小企業或創科公司，派遞行業和藥房等沒有太受影響的行業，則由完全不受惠變成可申請不能多於100名僱員的薪金資助，政府預計開支由310億元增加至390億元。從這個角度看，新方案對不少企業和僱員而言是福音。

特首林鄭月娥在3月18日的抗疫記者會上，公布保就業計劃2022及臨時失業支援計劃。

精準紓困理當貫徹始終

然而，林鄭月娥於3月18日宣布推出「保就業」計劃時，明確表示計劃的目標是要「保住企業實力」，又指會在汲取上一次經驗的基礎上作出幾點「改良計劃的設計」，包括剔除設月薪在30,000元以上的僱員，以及超級市場、物業管理公司、銀行與醫療機構等受疫情衝擊較低的行業。計劃現時設計實際上已經將它們有限度地囊括回去，是反映當初思慮不周，抑或現在放棄了初衷？

例如計劃原意要「聚焦中小企」，別讓公共資源被集中投放在大型企業之上，但在諮詢持份者之後，又將受惠企業的僱員上限提升至1,000人，正如林鄭所言「即是說很大型的企業，都可申請1 000名僱員的工資補貼」。回答記者提問期間，特首又謂計劃需要「簡單易明」、「沒可能做到如此細緻」等藉口，拒絕於審批過程逐家企業研究盈利或虧損情況，自然令人憂慮方案是否仍能聚焦。

2020年港府第2期「保就業」計劃，惠康獲批1.8億元補貼。(資料圖片)

執行過程尚存漏洞隱憂

另外，前年「保就業」首次推出時，執行過程曾經出現許多漏洞。像是僱主本來能在2019年12月至2020年3月間選擇其中一個月份的聘用狀況來申請，承諾員工數目卻劃一以2020年3月為準，導致發生了申請津貼額度高於保障人數的情況，最嚴重的甚至可以變成「零人公司」。今次「完善版」容許於前年獲批人數與去年底情況自選標準，需要注意防止同一漏洞重現。

此外，「完善版」一邊取消了資助僱員月薪上限，另一邊卻保留津貼聘請人數上限，根本就留下了讓大企業繼續能夠「肥上瘦下」的空間。畢竟它們聘請僱員數量肯定高於人數限制，具體選擇資助哪批員工支薪由其自行選擇，故此新的安排便等同容許這些僱主把補貼用在較高薪的那群僱員身上，未有處理「舞高弄低」問題。

近月失業率升溫，而在嚴峻疫情下不少企業和商戶選擇結業止血，「2022保就業」計劃無疑是穩住經濟及市民飯碗的重要政策。但計劃同樣反映了政府對紓困對象及原則舉棋不定，就好像之前防疫的全民強制檢測以及覓地的徵用私人土地。其實管治者首先是探索出正確的方向，然後應該展現魄力、堅持到底。至於要致力保障市民生計，政府在「2022保就業」計劃之外更要完善勞工權益，而非只靠呼籲僱主善待員工。