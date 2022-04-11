浪漫主義的彭明敏與不懷好意的佩洛西

有「台獨教父」之稱的彭明敏上星期五（8日）離世，終年98歲。他跟同年出生的李登輝都曾留學日本，早年已經相識。二人雖然採取了不同的路徑，但最終還是走在相同的「台獨」路上。李登輝前年作古時候，彭明敏曾公開表示「雙方交情曾有起落。惟他去世，給我衝擊，使我悲傷」。



彭明敏曾任最年輕的台大政治系主任，1964年起草「台灣自救運動宣言」,被國民黨政府判刑八年。與加入蔣氏政府的李登輝大不同，彭明敏獲釋後香港逃亡到瑞典，流亡海外多年。他在1992年返回台灣，1996年代表民進黨參選，惟挑戰爭取連任的李登輝失敗。在2000年陳水扁當選後，彭明敏出任政府資政長達八年。

台獨的虛幻與兩岸的現實

不少人形容彭明敏一副學者模樣，是個溫文爾雅的好人。但好人不一定能做好事。他始終主張台灣獨立建國，否定兩岸統一，牽扯着台灣社會以至民進黨政府的發展。彭明敏在2019年初聯同吳澧培、高俊明和李遠哲三名獨派大老向蔡英文發公開信，內容漠視台灣九合一選舉所呈現的民意，處處打着盲目抗拒中國的旗幟。

在彭明敏離世的前一天，美國眾議院議長佩洛西宣布確診新冠病毒病，押後了行程包括台灣在內的亞洲訪問。擁抱美國、迷信台獨的人或許因而失望，但這對台灣其實不是壞事。對上一次眾議院議長訪問台灣要數1997年的金里奇，彼時共和黨在野黨，今回佩洛西則與總統拜登同屬民主黨，政治代表性有過之而無不及，中方必然強烈回應。年輕一輩或許對1996年——也就是彭明敏與李登輝競逐總統那年——的台海飛彈危機印象不深，但煙硝不曾離台海遠去，卻是不爭事實。

美援對台灣有害無利

不論是李登輝1995年訪問美國、金里奇1997年訪問台灣，抑或現在佩洛西計劃訪台，這些說穿了都只是政治騷。蔡英文政府或許以為接待一名現任眾議院議長可以令美台關係更形穩固，但這實際上除了是對中方形同挑釁之外，台灣得到了什麼呢？即使是浪漫地口談台獨的彭明敏，在2000年訪美支持《台灣安全加強法》的時候也曾碰釘子，遭時任參議員拜登的強烈反對。

美國去年不理塔利班的威脅，堅持從阿富汗完成撤軍，今年無視俄羅斯的侵略，只願提供武器予烏克蘭獨自面對，應該充份向台灣說明了所謂的美援並不可待。更何況在上個月拜登才跟國家主席習近平通話，重申美國不支持「台獨」，堅持一個中國政策。一旦台海擦槍走火，出現軍事衝突，受害的必然是台灣人民。既然如此，台灣的領袖更應該從彭明敏一代人的浪漫主義醒來，看清楚哪些政客的不懷好意，堅定走真正有利台灣發展、兩岸和平的道路。