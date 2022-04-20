一個背誦道德經的年輕人

一個年輕人能夠背誦《道德經》，而且是在加拿大和新西蘭長大，實屬不尋常，這時我開始認識他。他不只是背誦，很多方面，他有着老子的某些方面，這是喜歡他的原因。

記得很多年前他跟着我去三藩市參加一個會議，那時候的他還真是一個孩子，竟然穿着短褲拖鞋開車來接我，讓我哭笑不得。當我問他是否知道我們是在工作，他只是靦腆地笑了，幸好之後就不再發生這種事情。如果要說年輕人之所以可愛，就是因為他們一時的懵懂卻可以飛快地發生改變。只要大家回想一下，或許總可以看見自己曾經的模樣。

我這一代人既有歡喜的時候，也有憂傷的一刻。我們看到國家曾經的不濟，卻又經歷了變化的來臨，可以看到美好的明天，但又無法忘記苦難的昨日。但從他身上，我看到從父母傳承的歷史記憶，更是對未來的憧憬，這是值得慶幸的，而且是久違了的，特別是經歷過前幾年香港的騷亂。沒有年輕人，何來明天。

「天下皆知美之為美，惡已；皆知善，斯不善矣。」我們或許從破敗的記憶去認識美好的日子，因為體會過失敗，才會珍惜一點點成功。一個人過去了，我們才會反思曾經的好，這是不對的，但它總是事實。為什麼不能夠更早去認識美麗與善良，總是要在失去之後才能感受到？其實，這總比從來都無法認識自己和身邊的人來得好。不分善惡，沒有好醜，無論在什麼情況之下都如此，那就什麼都不是。這一位年輕人從一開始就如此善惡分明，當然值得想念。實在一點說，善惡不就是道嗎，老子要說的不就是要我們知道何謂道嗎？

《道德經》宣揚「襲明」的概念，不用張揚自己的聰明智慧，但卻依然遵循着人世間的大道理，在不知不覺之間對事物看得通透，「襲」可以是覆蓋的意思，也可以是隱藏的意思。老子認為：「為者敗之，執者失之。是以聖人無為，故無敗，故無失。」我從來都不認同無為的心態，卻無法不對萬物發展規律無數次地低下頭來。其實，無為不是不作為，而是知道自己的位置和角色，這個年輕人絕不輕狂，更不會固執，然而，原則從來都是他堅守的，而且知道分寸，後來我才意識到，這也是無為，也開始喜歡了。

當他伴隨我來到香港參與香港01的工作，偶然間發現，他的吊兒郎當好像在消失，雖然還有那麼一些隨意，但人生的規劃逐步成型。憑我的標準，有點晚，但相對於不少年輕人，算很不錯了。在之前，作為宏觀板塊的管理者，已經看得見他的場域，那是寬闊廣大的，正在大踏步地更上一層樓，只可惜，意外總是來得不恰當。

他做過我的助理、學生、朋友和同事，而且也做過我的老師，從來不吝嗇發表自己的意見，當中不少是真知灼見，是經過思考的判斷，看得見這個人不斷地學習，不斷地消化別人的觀點，而且從來都保持批判的態度。多聽幾句他講的道理，總可以感受到某種世界觀和價值觀，要年輕人做到這種水平，很是稀罕。

他是吳迪，幾天前離開了，32歲，剛跟我商量明年申請入北大進行碩博連讀，而且正考慮專注於哲學。我會時不時記住他，就好像我時不時重溫《道德經》，每一次都會讀到一些新意思，他也是這樣告訴我的。