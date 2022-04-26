疫情邁向平息　保就業才快來

政府周一（25日）召開記者會公布保就業計劃內容細節，企業可於周五（29日）起申請，最快下月上旬收到補貼。出席記者會的勞福局局長羅致光被問及計劃推出的時機是否已過，他回應時間剛剛好。但既然政府要保僱員飯碗，好應該在就業環境最差之前出招，而非在企業倒閉後才支援，特首林鄭月娥早前提及的抗疫措施「快準狠」原則，未能延伸至經濟保障。



羅致光解釋，若政府太早推出計劃，那時的社交距離措施還很緊，到政府本月派發消費券，下月又會第二階段放寬社交距離措施，橫跨5至7月的保就業計劃可協助僱主，時間剛剛好。另外，由於要更新系統，政府已經盡最大努力安排本周五開始申請。

由此可見，官員口中補助的對象，是針對捱得過第五波疫情的企業，期望補助能減省員工支出、助資金周轉。然而，疫下最需要幫助的企業正是受社交距離措施打擊，很大可能已經倒閉，或者以裁員換取生存。若果政府能夠提早推出計劃，並直接把補助放到僱員口袋，或可減低企業結束數目、失業率和企業借貸額，經濟不致於受重創。

何佩玲承認之前的保就業計劃，確有出現「肥上瘦下」的情況。（資料圖片）

早有聲音重推保就業

那麼，保就業計劃為何不更早推出，更早落實？其實在疫情升溫之際，自由黨、經民聯等政黨，以及畢馬威會計師行在2月初已建議在財政預算案納入計劃，但預算案沒有納入。政府到上月18日宣布推出，已是市道最差之際，一切也反映政府對疫情的反應一直滯後。

政府一開始低估Omicron病毒株的殺傷力，沒有及早防控疫情，到後來在疫情升溫時推出防疫抗疫基金6.0，補助額也不足以應付企業基本開支，商戶情願倒閉裁員。保就業計劃錯過了最能發揮效用的時機。類似的問題亦出現於審議僱員檢疫隔離期間可享有薪病假的《僱傭條例》修訂。如今疫情轉緩，修訂仍在立法會審議階段，而癥結在於政府提交文件給立法會的進度慢，政府難言維護勞工權益。

保就業計劃的受益者，是熬得過第五波疫情的企業。保就業加上消費券應可加快復原速度，企業把握疫情趨緩時刻補回早前損失的生意。就此，430億元公帑補助必須用得其所。有鑑於上兩次經驗，政府增加了僱主要求，例如把7月資助分兩期發放，僱主發放補貼給僱員後才收到尾期，又有機制透過調查證明僱主有否調撥補助再「肥上瘦下」和有否按承諾聘用員工等，值得肯定。不過，政府放寬申請對象到超市、藥房、速遞等企業，放棄政策制訂要符合精準的原則，又不針對在以往保就業計劃違規的企業施加額外懲罰，有浪費公帑之嫌。

在保就業計劃中，有僱主「走精面」，解僱員工並低價請新人。（林芷童攝）

落實政策要快 蘊釀政策亦然

保就業目標要保僱員，惟勞工界擔心僱主會如前兩輪計劃般，因為沒有實名制而給僱主誘因，在保住聘請人數之下，「聘新人炒舊人」。官員回應不會一口咬定所有情況也是違規，但會要求僱主索取薪金分布有否異常，有一定道理。政府不宜對企業僱用甚麼員工介入太深，應以保障就業人口為主，同時協助被裁員工再就業。其實裁走資歷高的員工對企業也是損失，僱主不應只斟酌員工支出。

論落實速度，這一輪保就業計劃預計較2020年的首輪快。今次計劃在上月18日由政府宣布推出，預計下月上旬發首批資助，總共需時約七星期。至於前年首輪計劃，由3月中的初步框架到6月上旬開始批款，需時約11星期。疫情令官員落實政策提速，但要是蘊釀政策緩慢和錯失時機，政策效力也打折扣。疫情有緩和之際，俄烏戰爭、通脹和大國博弈衍生的經濟風暴正在蘊釀，政府要未雨籌繆，免得社會民生再受痛擊。