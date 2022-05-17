港滬疫情漸平息　汲取教訓嚴控疫

香港第二階段社交距離措施將於周四（19日）落實放寬。行政長官林鄭月娥周二（17日）宣布，酒吧和派對房間等場所可以重開，晚市堂食可以營業至午夜12時，宴會最多可招待120人。同日，上海衞生健康委表示全市實現社會面基本清零，新增個案減至不夠千宗。兩地付出了社會經濟近乎停擺的成本去全力控疫，惟新冠病毒不會消失，故兩地官民也要及早籌謀，疫情萬一再轉差，也可以減低民生衝擊。



港府因應香港近日的每天新增新冠個案患者維持在二、三百宗，加上基於污水檢測得出病毒的比例不高，病床和隔離設施充足，故認為疫情風險可控，在周四進一步放寬社交距離措施。她同時補充，繼續接種疫苗是保障公營醫療系統和減少新冠病人重症的方法，尤其針對長者。上海市政府因應疫情趨緩，月初陸續批准復工復產，周二宣布24個重大工程工地項目中有16個已復工，餘下正準備復工。

第五波疫情下酒吧由1月初被勒令關閉，4月11日晚上的蘭桂坊猶如死城，最快要到放寬社交距離措施第二階、即5月中才可重開。（廖雁雄攝）

務實應對潛在疫情

回顧兩地對抗Omicron新冠病毒的過程，兩地皆錯過了在疫情爆發之初大規模檢測的機會，給病毒機會在社區廣泛傳播，最後香港要由1月到4月中，上海由3月底到近日，才可把疫情抑制。然而，控疫的後果是社會經濟近乎停工停產，在香港還導致九千多人染疫逝世，半數市民染疫，醫療系統幾近崩潰。

新冠病毒給香港和上海一個狠狠的公共衞生教訓，而當醫學界公認病毒不會消失，官民唯有善用好不容易提升的抗疫裝備應對往後一浪浪的疫情，同時避免疫情再次拖垮社會經濟。與其爭論香港、上海還是其他地方日後應該「共存」、「清零」還是「動態清零」，倒不如按一地有的條件和參考其他案例，設定防疫抗疫對策。

上海疫情防控工作新聞發布會在5月17日宣布，全市16個區都已實現社會面清零。 （資料圖片）

應設啟動應急設施機制 讓民間準備

疫情不上不下，現階段評估走向是困難的，正如醫學專家對會否在兩三周內爆發第六波疫情，對放寬接種要求的步伐也意見不一。幾天前港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅才稱短期爆疫機會不大，另外兩位港大學者提議放寬60歲以下市民的疫苗要求，但其同事、港大醫學院院長梁卓偉就提醒兩周後或爆疫。幾種立場矛盾的意見，令市民無所適從。

學者只要按科學方法假設和分析，即使出現不同推論也是正常，但涉及公共衞生的事宜，若果學者之間可以先交流看法才發布，也許減少信息混亂，亦有助得出最佳論點。無論如何，市民最重視的是政府給市民指示。林鄭回應防疫措施要平衡公共衞生的需要、香港經濟的需要和市民的接受程度，方向合理但不夠明確。較好的做法是設立一些啟動機制，例如當每日染疫宗數回升至500或1,000宗時，會在多少天內重啟長者隔離及暫託設施，何時會啟用河套區應急醫院等，以盡快送染疫和密切接觸者離開社區，減少全港大規模關閉處所的機會，好讓市民和商界有心理準備。

要尋找防疫案例，深圳和廣州經驗值得參考。兩地在錄得個案之初已主動為染疫者和密切密接者主動檢測，限制市民出門，一兩星期後市面已大致回復正常運作，至今每日只錄得零星個案，大部分由境外輸入。香港的疫情難以進一步抑止至深圳廣州水平，香港要學的是當疫情復燃，政府要果斷控疫。