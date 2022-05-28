美國國務卿布林肯原定於5月5日的對華政策演說，因為他感染新冠病毒而遲來了三個星期，變相落在總統拜登訪問亞洲之後。在這篇長44分鐘的演說中，事後最被廣泛引述的是這一句——「中國是唯一一個國家既有意圖重塑國際秩序，亦愈來愈有經濟、外交、軍事和技術力量來做到這一點。」



布林肯始終不是蓬佩奧，即使美國已經全面已中國為對手，他的措詞還是溫文地符合外交儀態。「中國也是全球經濟不可或缺的一部分」，「美國和中國必須相互打交道」，「我們決心避免衝突和新冷戰」，「我們不會試圖阻止中國作為大國發揮作用」，「我們不尋求改變中國的政治制度」……

競爭如何是良性非惡性？

但只要細心聆聽，還是不難聽出那種導致中美對立的意識形態底蘊。他說「不是反對中國，而是捍衛和平、安全和人類尊嚴」，卻沒有討論為什麼美國的標準是全球的標準；他指控中國利用技術依賴「強加其外交政策偏好」，卻沒有討論美國強加了什麼偏好給包括中國在內的多個國家；他說「北京的言辭和活動越來越具有挑釁性」，「威脅到台海的和平與穩定」，卻沒有提及美國對台獨勢力或明或暗的支持和煽動。

布林肯以「投資、協調、競爭」來歸納拜登政府的對華政策，這是值得肯定的。問題是北京和華盛頓如何能確保這場競爭是良性而非惡性，是互相砥礪而不會擦槍走火。

哈佛教授艾利森（Graham Allison）曾經以「注定一戰」為書名，說明中國和美國正面對修昔底德陷阱，即新興國家對原有大國帶來不安全感，並因而產生衝突的危機。艾利森1994年離開克林頓的外交體系時候，布林肯才進入白宮國家安全委員會。雖然如此，布林肯相信不會不明白修昔底德陷阱的道理。艾利森近日向《金融時報》提及他的舊同事坎貝爾（Kurt Campbell）正在白宮主事時，亦自言「我幾乎每星期也到那裏，嘗試幫助他們一下」。然而，世界上不少事情是明知陷阱在前，卻還是難以避過。

注定一戰抑或可避之爭？

英國智庫IISS亞洲總監克拉布特里（James Crabtree）近日在《金融時報》撰寫了一篇文章，以最近上映續集的電影《壯志凌雲》比喻美國國力。電影1986年初上之時，美國正值獨步天下之始，如今美國卻已經大不如昔。追憶曾經的輝煌，或許只是接受不了世界格局的變化。從這個角度看，能否避過修昔底德陷阱，關鍵或許不在頭腦而是心態。

布林肯周四演說的時候，陸克文坐在台下聽着。這位澳洲前總理近日推出專書《可避之戰》，指出美國低估了中國統一台灣的決心與能力，一旦冒進地令台海爆發戰爭，那將會成為美國的滑鐵盧之戰，甚至從此走向衰落。陸克文的分析多少準確，沒有人能說得清，但高估自己及低估對方往往是衝突發生的原因所在，俄羅斯入侵烏克蘭或許就是一事。要避免一戰，除了在道德情操上擁抱和平主義之外，對現實保持理性冷靜的頭腦、保守謹慎的判斷亦是方法。

白宮國安顧問沙利文日前隨拜登出訪亞洲時，曾經表示「拜登總統和習近平主席如果在未來數周內通話，我不會感到意外」。其實我們不應該只是不感到意外，而是積極地希望以及支持兩國元首能夠更多的溝通，畢竟增進理解是通向和平之路的起點。