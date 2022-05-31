小國非大國棋子　講求平等與尊重

外長王毅從上周四（26日）展開了為期十日的南太平洋訪問之行，行程包括所羅門群島、斐濟、湯加等多個島國。本周一（30日），他在斐濟首都蘇瓦（Suva）會見了太平洋島國論壇秘書長普納（Henry Puna）並主持了第二次中國與太平洋島國外長會。



中國與太平洋諸國在會議達成了互相幫助、共同發展的共識，雙方將加強在貿易、基建、可持續發展等方面的合作。王毅說：「中國和發展中國家實現共同發展共同繁榮，將使這個世界更加公平、更加和諧、更加穩定」，並呼籲周邊國家不必過份焦慮和緊張。

中國太平洋關係刺激地緣政治

自從傳出所羅門群島將與中國簽訂安全協議之後，南太平洋島國便成了中西方地緣角力的新舞台。中國積極與這些島國的外交活動，令原來以地域大國自居的澳洲感到相當不安，不管前任自由黨總理莫里森或是剛接任的工黨總理阿爾巴內塞都多次警告中國在該區的活動將影響區內秩序及澳洲的國家安全。

中國國務委員兼外長王毅在斐濟主持第二次中國-太平洋島國外長會議，會後與斐濟總理姆拜尼馬拉馬一同會見傳媒。圖為2022年5月30日，兩人出席會議時走到台上的情形。（AP）

澳洲的擔憂主要見於兩個層次。首先是擔心中國會在區內建立軍事基地，直接威脅到國家安全。雖然中國多次否認其將在區內建軍事基地，但澳洲政客仍然對此說樂此不疲。第二層的擔憂是，澳洲害怕中國在區內的影響內日益擴大，將威脅到它在區內的領導地位，未來可能對澳洲不利。澳洲前總理莫里森就曾在2019年公開稱南太平洋為澳洲的後院（backyard）。

大國應尊重小國需要

然而，上周六（28日），斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）在社交媒體寫道「斐濟不是任何人的後院——我們是太平洋家庭的一分子，而我們最大的關切不是地緣政治，而是氣候變化」。這句話便相當值得大國所仔細品味。

對於斐濟又或是其他太平洋小國而言，地緣政治根本無關重要。像氣候變化引致的海平面水位升高才是真正威脅它們「國家安全」的最重要問題。其實，小國對於大國角力沒有多大的興趣，它們也不想捲入當中。即使是有一定經濟實力的新加坡，總理李顯龍亦多次強調新加坡不想在中美之間選邊站便是一例。遠一點到冷戰時期美蘇對抗，像印度等超過100個亞、非、拉國家便組織了所謂的「不結盟運動」，也是小國們為了不想捲入大國角力而聚在一起。

氣候變化才是太平洋國家最關心的議題。

不管澳洲等西方國家如何渲染中國威脅太平洋的安全，但到底有否有真切關心過它們的需要呢？一些評論指出，澳洲政府過去裁減對太平洋島國的援助，令它們漸漸倒向中國，但這只反映部分的真相。所謂「授人以魚不如授人以漁」，這些國家需要的不只是援助，也包括了經濟及基建發展、以及提升應對氣候危機能力等長遠可持續的機會。

我們無法要求大國完全脫離地緣政治角力去進行外交，但大國卻不能忘記這些小國也是具有主權的國家，他們也有自己的需要和利益。如果大國只把小國視為勢力圈想將它們納入自己的勢力圈，在跟他們交往中不尊重它們所關切的東西，那不單不是負責任的大國，最終更可能弄巧反拙。