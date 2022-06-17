送走難民怎會是捍衛人權

英國政府早前計劃將尋求庇護的難民移送非洲國家盧旺達，首班移送的專機原定於周二（14日）起飛，但因為歐洲人權法院（ECHR）認為此政策有違《歐洲人權公約》而告吹。其實在歐洲人權法院介入之前，英國這項政策已經備受眾多爭議。聯合國已表明此政策違反1951年《關於難民地位的公約》，而英國也得處理這些被移送者或其他相關團體所提出的司法覆核。



先不論英國此政策是否合乎人權，送走難民也是治標不治本的方法，無法解決英國以至歐洲所面臨的難民問題。而英國既被認為是西方自由民主國家，其人權觀尚且與歐洲以至聯合國存在分歧，又令人想到在完全不同文化圈的中國，怎能與西方有同樣的人權觀？

沒有人想做難民

正如英國政府聲稱推出這項政策是為了阻嚇難民從法國加萊（Calais）偷渡至英國，不能否認，英國面臨着難民問題。然而，在正常的情況下，沒有人想離鄉別井到一個陌生國家乞求當難民。現時流落至英國以至於歐洲的眾多難民，都來自於發生戰亂、政治動盪，又或是飢餓的國家，他們也是在萬不得已的情況下才當難民。

一名示威者6月10日在倫敦法院外手持標語，指難民的權利都是人權，要求英國政府停止將一批申請庇護人士送到盧旺達。（AP）

例如早前的烏克蘭難民問題便是由於俄羅斯入侵烏克蘭而產生，而較早一波的難民則來自於北非及中東。因為美國及西方國家鼓勵「阿拉伯之春」民主運動，引發多國如敘利亞、利比亞、突尼西亞等國家發生政變或內戰，大量平民因逃避戰亂而流離失所逃至歐洲。

尖銳一點說，這些問題之所以產生，本身就與西方國家的干預政策有密切關係。即使我們不用這種追究的角度看待問題，難民出現的根源是其他國家的不穩及戰亂，縱然將難民拒之於門外，他們為了生存和安穩生活仍會鋌而走險。過去歐洲一些國家如意大利、匈牙利等已推出過多種阻撓難民的方法，但效用有限。要治本解決歐洲難民問題，最佳的方法就是幫助這些受困的國家獲得安穩富足的生活，只要它們沒有戰亂、政治動盪、經濟得以發展、人人皆能安居樂業，難民問題自然迎刃而解。

發展亦是人權

中國近年在人權問題上，經常就強調人權應該包括發展權，正正反映了發展中國家所重視的問題。國家主席習近平在2009年曾提到不輸出革命，不輸出貧窮，不折騰別人的「三不」觀念，當中不輸出貧窮就是最有效防止中國人成為難民的方式。2019年10月，英國艾塞克斯貨車39名偷渡者意外被凍死的慘案，就提醒了我們經濟發展、生活質素的改善的確有效阻止難民形成。

英國非法移民：某些從英國送往盧旺達移民抵達首都基加利後會入住霍爾馬克公寓。圖為6月10日，相關人員搬新家具到霍爾馬克公寓。（AP）

對於很多第三世界及發展中國家而言，他們重視的人權自然地與西方社會有所分別。發展並過上富足生活是他們眼中的當務之急，是人權中的人權。對於連基本富足生活也未能過上的人民而言，只側重政治權利的論調好比「何不吃肉糜」的離地宣言。同樣在本周二，聯合國人權理事中的古巴等近70國代表便共同發言，提到國際社會應該同等重視各類人權，特別是對經濟、社會、文化的權利和發展權給予足夠重視。這便很好地說明了發展中國家的想法。

這並非是那種人權才是正確的問題，而是在不同國家、社會各自面對着不同的問題，各自有其當下最關切的事項。英國對人權的理解尚且可以與歐洲有分歧，西方國家在強調人權的同時，也應該理解不同社會對於人權有着不同的視野。