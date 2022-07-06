七一安排要成後事之師

上周國家主席習近平來港出席回歸慶祝活動及新政府就職禮，不只是他2017年來港後睽違五年的一次，也是這五年來別無他次的正國級領導人來港，香港政府以及中央駐港單位自然高規格重視。但嚴陣以待是一回事，當中安排是否有所不周又是另一回事。相關部門都應檢討這次經驗，在未來做得更好。



習近平上周四（6月30日）抵港之前，特區政府已預告將採取連串封路措施。運輸署預計受影響路段包括告士打道、軒尼詩道、馬師道、維園道、杜老誌道、菲林明道、堅拿道天橋、夏慤道、干諾道中、海底隧道及香港仔隧道等，而會展半島所有道路及港鐵會展站更是封閉。

上周四為工作天，而上述路段所在的港島區又是商業中心區，大量市民須來往出行，幾乎影響了整條港島交通大動脈的封路措施自然令一帶交通非常擠塞。縱然有市民向傳媒表示諒解這是因應國家領導人來港的情況，但亦的確有不少市民抱怨影響出行。對此，保安局及運事署等相關部門應該作事後檢討，如何在確保政要安全的同時盡量減少封路的範圍及時長，以及提供足夠的繞道安排，將封路造成的不便減至最低。

國家主席習近平訪港期間，警方劃定核心及一般保安區，並且全香港禁飛無人機。（資料圖片）

保安與採訪需要並不對立

比起封路安排，傳媒採訪安排或許更為棘手。新冠疫情仍然肆虐，登記了採訪相關活動的傳媒工作者本已須在事前每天核酸檢測，並在活動前入住隔離酒店。惟其後再有記者因「保安理由」被拒出席採訪，涉及的機構廣泛，包括了一些向來被外界視為與官方友好的媒體在內。

國家領導人的活動安排保安系數本已非常高，尤其這是2019年反修例風波後的首次，有關部門更加從嚴處理。然而，所有措施的大前提皆是確保安全而非阻礙採訪，更準確而言，甚至可以說是在確保安全的同時協助採訪更好地進行。故此，活動前的臨時變卦難言理想，客觀結果是令多間傳媒無法派人採訪。

採訪安排既關乎特區政府相關部門，亦可能要與駐港國安公署等單位協調，他們若能更好地事先安排，包括說明人手安排的準則，保安與採訪需要其實可以兩全其美。國家領導人來港出席活動是對香港的支持和重視，是「一國」的體現，恰當的採訪安排可以錦上添花，令社會更好地增強國家認同感。

國家領導人在港期間的保安安排，特區政府保安部門相信亦要與如中央駐港國安公署等單位協調。（資料圖片）

除了國家主席在每五年一次來港出席回歸慶典及新政府就職禮之外，國家領導人來港的事情時而有之。例如2008年習近平以國家副主席身份訪港，2011年時任副總理李克強訪港，還有2016年時任全國人大委員長張德江視察香港。這幾次當中，李克強訪港期間的保安安排已曾引起爭議，有傳媒抱怨正常採訪工作受阻。

前事不忘，後事之師。行政安排只要盡善，相關單位之間及與傳媒更好地協調溝通，不同的需要自能兼顧，避免因行政問題而引起政治爭論，徒令美事失色。