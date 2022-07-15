01論壇．洪為民｜如何推動紅黃綠碼？

隨着新一屆政府官員上任，醫務衛生局局長盧寵茂為了對應新型冠狀病毒，建議安心出行流動程式推行實名制。政府從2020年年底起為了減少新型肺炎的個案推出安心出行流動程式，並於今年年初配合「疫苗通行證」實施，市民進入表列處所必須使用安心出行。如果香港能夠設立類似中國內地的新型肺炎控制應用程式，和中國內地通關的機會會較大。



來稿作者：洪為民



政府亦於較早前推行電話卡實名制，理論上在手提電話應用安心出行，安心出行實名制已可實施，但亦有另外一個問題，就是電話使用者可能不同，其實可以每隔適當的時間使用人臉識別系統。即使在私隱的憂慮下，安心出行更應該加入住址，有利追蹤個案，因為減少COVID-19傳播的效益，落實公共衛生安全，恢復出遊及振興經濟等遠比個人私隱重要。

在中國內地，電訊供應商可以透過不同的發射站展示每個手提電話使用者的行蹤，但在香港因為有私隱條例的保護，通訊事務管理局不會向外分享有關手提電話在不同發射站的接收，政府要考慮修改法例令到這個追蹤功能能夠在香港實現。中國內地的健康碼分為三種顏色，為紅色，黃色及綠色。紅色為確診人士；如果你去過一些有感染風險的地區，健康碼會轉為黃色，會提醒你去採樣亭進行檢測，而檢測結果亦可以在應用程式顯示，而綠色為沒有確診的人士。隨着「疫苗通行證」已經實施接近半年，不少報導指出有部份表列處所拒絕由於沒有安心出行手機而被豁免的長者及小童進入。在中國內地，應用程式有包括被照顧者的功能，長者及小童都可以涵蓋在照顧者的安心出行流動程式內。政府應參考中國內地的做法，保障長者及小童同時被安心出行應用程式加入紅黃綠碼後得到保障。

但亦都要留意的是，現在新型肺炎個案反彈，但政府並沒有宣佈學校停課等措施減少市民流動，一旦個案重新上升至年初約一天數萬宗時政府難以監察數萬有紅碼或黃碼的人士，而香港未能實施中國內地對新型肺炎個案的嚴厲措施為一大障礙。正如前段所述，如果香港能夠獨立推出一個健康碼系統，系統的內容和中國內地的類似，通關的可能會容易得多，但眾所周知，研發一個新的應用程式需要兩三個月的時間，希望新一屆政府可以「以結果為目標」的方針出發，儘快推出應用程式或參照粤康碼、粤核酸應用程式在港推出，恢復出遊，振興經濟。

作者洪為民是全國人大代表、絲路智谷研究院學術委員會主任。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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