01多聲道｜大灣區出路多　應屆文憑試考生較上一代幸運

中學文憑試（DSE）放榜，考試及評核局日前（19日）公布今屆誕生八名狀元，即考獲七科5**或以上成績，為五男三女考生，其中四人為16星「超級狀元」。因應考生人數下降，今年入讀大學或許比往年更容易，競爭較以往少了，所以今年考生入大學的機率增加。



教育局局長蔡若蓮近日發起「一人一字」行動，在社交網站為應屆考生打氣，獲特首李家超及一眾司局長響應。筆者亦在此為應屆考生打氣，考得理想成績固然值得慶賀，但即使成績未如理想亦無須氣餒，因為得不到預期的成績，也不是世界末日。未來的路仍長，世界仍有很多事情等著我們探索。



來稿作者：高松傑



以筆者為例，於中學會考取得「零分」收埸，在工作間發掘了自己的興趣，及后讀夜校課程進修，由高級文憑至工商管理碩士，又把修讀得來的知識應用於工作及慈善團體上，事半功倍。在筆者來說，眼下的社會，不限於高學歷的人才會成功，每天在媒體報道中有很多成功的例子，不論是創業創科、體藝或其他，都有一些人沒有高學歷，卻可以在屬於他們的舞台上發光發亮。

成功不在學歷 要在發掘所長

時代轉變，多元出路各展所長，「行行出狀元」的故事每天可見。筆者以自身的經歷和從很多例子印證，成功的關鍵不在乎學歷，端看你能否發掘自己所長，繼而不斷發展和鍛煉提升該能力，而且要保持一份不服輸的心，正所謂：「復雜的事情簡單做，你就是專家；簡單的事情重復做，你就是行家；重復的事情用心做，你就是贏家。」

國家主席習近平視察香港時叮囑社會各界要特別關心關愛青年人，幫助青年解決學業、就業、創業、置業的困難，希望每一個青年都投身建設美好香港。他指出「青年興、則香港興」，「青年發展，則香港發展」，「青年有未來，則香港有未來」。

領導人及夫人分別參觀了科學園和西九文化區戲曲中心，代表十分重視支持香港的創新科技及香港文化體育發展，對於青年投身這些方面發展都大有可為。另外大灣區發展也為青年人提供不少機會，領導人他以身作則，讓香港市民多認識「大灣區一小時生活圈」，由香港九龍西到深圳福田其實也不到20分鐘而已，非常方便。有利的政策不斷出台，香港年青人於灣區內地城市能享有一系列的補貼和獎勵，粵港澳大灣區可謂機遇龐大，無論創業、就業、升學、生活及置業等不同領域均充滿發展空間，香港青年出路可以說是比筆者畢業的時代幸運得很多了。

中學文憑試只是人生中一個階段和考驗，只是一個過程，將來每人都有發光發亮的機會。「山重水復疑無路，柳暗花明又一村」，即使今天可能稍為落后於人，只要努力把握機會，說不定將來可能成就過人。基層青年在向上流方面更要主動有為，不認命不認輸，行正道做正事，終身學習為自己的前途打拼！各位文憑試同學，我有我才能，誰說不可能？共勉之！加油！

作者高松傑是香港再出發共同發起人、香港菁英會副主席、網絡紅人工作者協會創會主席、香港陽江青年總會副主席、就是敢言副主席、香港廣東青年總會常務會董。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。