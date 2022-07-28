如果美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，那將會是廿多年來美國政治人物訪台最高級別的一次。而且與1997年的金里奇不同，佩洛西與總統屬同一政黨，此行自然有着拜登政府默許的意味——儘管許多人都說議長的外訪行程輪不到白宮干涉。



拜登也許能裝作無奈，但美國政壇第三號人物訪台，在北京眼中他怎樣也撇不清關係。而這位三軍總司令是否真的無計可施，也不是沒有疑問。須知道議長外訪的軍機屬於三軍總司令的權力範圍之內，特朗普任內就曾以政府停擺為名，臨時禁止了佩洛西使用軍機出訪阿富汗。拜登和佩洛西都是政壇老驥，對這些手段玩法又怎會陌生？

對華手段關乎選情盤算

又或者「眼巴巴」看着佩洛西訪問台灣，才是拜登真正的耍手段。不向中國屈服，捍衛了美國國會的尊嚴，展示美國與台灣民主站在同一陣線，佩洛西之行不難在美國社會贏得掌聲。尤其是距離國會選舉只餘下三個多月，加上前國務卿、共和黨潛在總統參選人蓬佩奧已公開表示願意一同訪台，佩洛西若然最終不去，只怕落得「對華軟弱」的口實。

如果佩洛西訪問台灣，民主黨保住了面子，也較容易轉移社會視線。眾所周知，美國選民目前最關心的是經濟危機，也就是通脹失控、生活成本大幅度上漲的問題。而又眾所周知，這場危機並不好辦，聯儲局加息不夠便是惡性通脹，加息太猛則是經濟衰退，早已落入進退維谷的窘局。不論是俄羅斯這個外敵，墮胎權的捍衛，或是來多個第四次台海危機，拜登及其民主黨對着選民都總算有個話題好說。

美國總統拜登表示，軍方認為佩洛西訪台不是一個好主意。白宮7月27日表示，拜登將於日內與中國國家主席習近平通話。(AP Photo/Susan Walsh)

台灣牌的虛與中美利害的實

但選舉策略往往虛大於實，台灣牌就只是一張牌。台美貿易協議至今還未有什麼實質進展，美國主導的印太經濟架構也沒有預台灣的份兒，甚至連台灣最具戰略價值的半導體，拜登政府也積極分散風險，協助美國、日本和韓國企業發展。佩洛西即使訪台，美國對台灣的支持也只是擺個姿態。若被罵口惠而實不至，民主黨或許就只可以多買兩箱鳳梨乾，跟蓬佩奧比個高下。

若說挺台是虛，那麼與中國合作便是實。君不見過去兩個月，中美軍事、外交、經濟全方面高層接觸？先是國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯汀舉行會談，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文會晤，再來是副總理劉鶴與美國財政部長耶倫通話，中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成與美軍參謀長聯席會議主席米利通話，以及外交部長王毅與美國國務卿布林肯會談長達五小時。加上白宮表示拜登將在日內與習近平通話，美國與中國無法脫勾的現實早已溢於言表。

第四次台海危機或是第二次撞機事件？

對於美國操弄台灣牌，即便那是虛招，或是戰略模糊的一部份也好，北京也肯定不會甘於被佔便宜。台灣之於中國是不容妥協的主權問題，兩岸統一的進程怎麼說也不應該被美國自身政治需要而干擾。更何況美國政客對於這種把戲已玩得樂此不疲，若是佩洛西執意訪台，北京自然會以儆效尤。第四次台海危機若然發生，便可能不止於1996年那樣的台海飛彈和軍事演習。解放軍戰機很可能會飛越海峽中線，甚至有謂可能伴飛。觀乎近年對待非法進入領空的飛機，攔截是解放軍常見的回應。即使佩洛西的專機有戰機護航，甚至乎第七艦隊進入台海戒備，凡此種種中國軍方肯定早已作沙盤推演，這便是所謂的「嚴陣以待」。

但台海危機終會過去，即使是撞機事件也會在一輪擾攘之後悄然落幕。佩洛西訪台好像什麼了不起，但民主黨、拜登政府以至美國社會在吵鬧一番之後，只會好像烏克蘭危機那樣最終一無所得。台灣牌就只是一張牌，他們還是要面對現實，解決自身問題，而不是好管遠在天邊的閒事。如此徒勞，也實在「勿謂言之不預」。