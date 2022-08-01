01論壇．進言廣達｜通關須慎密安排　莫使賺金變倒米

新冠大流行對各地的社經影響深遠，香港也深受其苦。兩年半以來，香港市民已陸續適應新常態，社會也急需重啟發展步伐，在這個後疫情時期，特區政府與旅遊業界是否已有準備迎接全面通關，筆者整理思緒，闡述對後疫情時期的一些觀察與展望。



來稿作者：黃進達



後疫情時期的啟示

新政府班子上任，在由治及興的黃金五年，我們應該積極思考如何在風險與機遇之間權衡，既在兩害相權之間取其輕，更應利用比兩年前成熟與精準的防疫操作，保障市民健康的同時，大步為香港經濟發展追回落後。

過去兩年，出於社經與社情考量，香港市民無法實現零隔離自由通行，加上從嚴的防疫政策，旅遊行業、酒店接待、大型活動製作、會展服務、跨境交通等等這兩年幾乎完全停工，很多行業專才已經流失或因為生計需要轉行或轉到其他市場，通關後很多行業如有特殊要求如航空交通重新培訓必定需時，而且行業前景也備受關注，否則復工後也只會面臨開工不足，專才們倒不如繼續留守其他有穩定收入行業，所以政府亦要牽頭帶動不同活動的開辦，給予專才們信心復工。

社會一方面要求政府積極爭取全面通關，但政府是否已經為通關做好通盤廟算：部份行業過去兩年因疫情而停頓，復常後是否已經活血散瘀、揮灑如常？事件對筆者的旅遊服務業，最大哉問的則是：香港是否已經有充足準備去迎接全面通關？

服務行業的「醒酒時間」

過去兩年，香港國際機場和香港陸路通關口岸的主要精力必然集中在防疫抗疫之上，對於提升旅客優質出行體驗已非首要目標。然而，對於服務行業而然，以人為本、提升受眾的滿意度是行業安身立命根本，對於未來為香港帶來疫後第一桶金的旅客，勢須妥帖照顧，務必呈現香港最好一面：安全、周到、健康、便捷，使其賓至如歸。

以目前接待流量主要為外地返港的「自己人」，因歸家心切，對服務水平有所體諒，但如對商務旅客而言，假若抵港後機場和口岸整個接待過程中，在港的服務體驗主要印象只是嚴格檢疫與隔離，但未能享受到香港一直所為人稱道的其他軟性配套，比如合理的等待時間、迅捷的登機手續辦理等，即使日後香港全面通關，也只會是來一個客、趕一個客。

紅酒需要醒酒，藉由與空氣接觸，突顯酒的香氣。服務行業亦一樣，要有心理準備、整頓精神面貌，方可將香港最佳一面示人。與其他服務行業一樣，航空業界、旅遊業界人才流失嚴重，深有經驗的員工已經轉行求生，據筆者觀察，不少歐美國家現在重開關口，但出現嚴重人手不足，令旅客有一抵埗即遇上行李失蹤、交通安排混亂等問題。身同感受，特別是商務遊客出行在外需要非常充足的指示，及盡快完成入境與檢疫流程，去抵銷長途飛行之後的勞頓。香港如果要留住這批客人的心，一定要在「醒酒」部份下功夫：比如將檢疫等候區維持該舒適潔淨、將檢疫時間提速，並保障旅客能順利領取行李，然後盡快將客人送到酒店開始入住隔離。

以上種種需要周密計劃，倘本地積極爭取開關，只流於口號式爭取，但未有思及配套是否充足準備，便是為香港社經製造定時炸彈。特區政府需要為此深思，並且作積極指導與表率作用，促進業界提供良好接待環境，莫使賺一桶金變倒一桶米。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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